Ливан помоли Франция да се намеси: Бейрут е под масирани бомбардировки

Ливан е потърсил помощ от Франция да бъде съдействано да се окаже международен натиск върху Израел, за да спрат мащабните бомбардировки, на които е подложен шиитският квартал Дахия в южната част на столицата Бейрут. Това искане е отправил президентът на Ливан Жозеф Аун в телефонен разговор с френския си колега Еманюел Макрон. Аун е призовал Франция и САЩ да помогнат за спиране на израелските атаки, съобщи L'Orient Today. Квартал Дахия е считан за силна база на групировката "Хизбула".

В отговор Макрон се е свързал с израелския премиер Бенямин Нетаняху и е настоял "да се запази териториалната цялост на Ливан и да се въздържа от сухопътна офанзива".

Припомняме, че "Хизбула" изстреля ракети по Израел в понеделник, нарушавайки условията на прекратяване на огъня, които беше приела през ноември 2024 г. след две години бойни действия с Израел.

В отговор израелската армия издаде заповед за евакуация на южните предградия на Бейрут, а именно Дахия – район, който е свързан с "Хизбула". Цивилните бяха призовани да напуснат незабавно, за да не пострадат при ударите. Районът е гъсто населен, което предизвика масово бягство и задръствания.

