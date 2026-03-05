Проирански милиции заплашиха Европа след убийство на висш командир (ВИДЕО)

Проиранските милиции в Ирак се заричат да нанесат удари по регионалните интереси на европейските държави, които участват в „ционистко-американските“ удари срещу Иран и нейните представители. Това изявление идва, след като висш офицер от "Катаиб Хизбула" - най-голямата проиранска милиция в Ирак - беше убит при въздушен удар южно от Багдад през нощта на 4 срещу 5 март. "Катаиб Хизбула" е шиитска групировка, която излезе на преден план отново няколко дни преди началото на новата война в Близкия изток. Тогава тя призова своите членове да се подготвят за „изтощителна война, която може да се проточи“, и заплаши САЩ с „непоправими“ загуби, ако нанесе удар срещу Иран.

Новата заплаха

"Престъпният ционистко-американски враг продължава да мобилизира съюзниците си срещу свободния народ на Ислямската република и региона, молейки някои от европейските страни да се присъединят“, заявяват сега милициите в изявление, публикувано чрез тяхната обща организация „Ислямска съпротива в Ирак“. „Всяка от страните, които се присъединят към тази битка... техните сили и интереси в Ирак и региона ще бъдат обект на легитимни атаки".

Изявлението идва, след като Обединеното кралство и няколко страни от Европейския съюз изпратиха подкрепления на Кипър, защото британска база на средиземноморския остров беше атакувана от ирански дрон в понеделник. Великобритания също заяви, че ще позволи на САЩ да използва нейни военни бази в региона за „отбранителни“ удари срещу Иран. Франция обяви същото, а Испания и Италия пращат военна помощ в защита на Кипър, който е член на ЕС.

Убит е вторият човек в "Катаиб Хизбула"

По-рано днес ръководителят на "Катаиб Хизбула" Абу Хусеин ал-Хамидави обяви смъртта на своя заместник Али Хасан ал-Фурайджи и двама други активисти. Смъртта им е настъпила при американско-израелски удар през нощта.

Хамидави заяви, че заместникът му е бил на 60 години и в продължение на повече от две десетилетия е служил като „храбър командир" в "Катаиб Хизбула“, предава The Times of Israel.

Според арабските медии тримата активисти на милицията са били убити при удари, насочени срещу превозно средство, принадлежащо на Народните мобилизационни сили. Това е коалиция от проирански милиции, която през 2016 г. бе официално поставена под контрола на иракската армия в рамките на войната на страната срещу терористичната групировка „Ислямска държава“.

Погребалната процесия за тримата активисти се състоя днес в медийната дирекция на Народните мобилизационни сили в Багдад, показват кадри, публикувани от арабските медии. На тях се виждат ковчезите на бойците, украсени с емблемата на "Катаиб Хизбула", на сцена пред голяма тълпа, която държи знамена на Ирак и на групировката. На погребението са изложени и снимки на върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше убит в началото на американско-израелската военна кампания в Иран.

