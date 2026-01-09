Иранските сили стрелят още повече по протестиращи, броят на убитите расте (ВИДЕО)

Иранските сили за сигурност са стреляли директно по протестиращи в град Захедан (провинция Систан и Белуджистан) в югоизточната част на страната на 9 януари, ранявайки няколко души. Информацията е на уебсайта за правата на белуджите Haalvsh. Медията съобщава, че стрелбата е станала близо до джамията "Макки", след като след петъчната молитва са започнали мащабни протести, съставени от групата на белуджите.

Тези данни идват след потвърденото разполагане на сухопътни сили на Иранската революционна гвардия за потушаване на демонстрациите в друга провинция с преобладаващо етническо малцинство - Керманшах, където живеят много кюрди.

Iranian security forces opened fire on Baluch protesters in the Sunni-majority city of Zahedan in southeastern Iran on Friday, wounding several people, according to the Baluch rights website Haalvsh. pic.twitter.com/HD8EWW8xhA — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Още: Върховният лидер на Иран заплаши Тръмп и обяви, че ще се лее гражданска кръв (ВИДЕО)

Все повече жертви сред протестиращите

Към момента има най-малко 45 убити граждани, включително 8 непълнолетни, от началото на протестите, съобщи базираната в Норвегия неправителствена организация „Права на човека в Иран“. По-рано се съобщаваше за 34 убити демонстранти, както и за няколко жертви сред силите за сигурност.

Протестите в страната избухнаха на 28 декември 2025 г. заради рязкото обезценяване на иранския риал и макар първо да се изразяваха в търговски стачки, бързо прераснаха в по-общи действия на граждани с призиви за сваляне на режима на аятоласите.

През нощта протестиращи подпалиха микробус, превозващ членове на силите "Басидж" в Шираз.

Още: "Хубаво е да туитваш от Европа, без да бъдеш арестуван и пребит": ЕС и Иран в словесен спор за протестите

Местни жители в Техеран съобщават, че късно снощи, в района на улица „Карим Хан Занд“, протестиращи са подпалили мотоциклети на режима за бързо реагиране, докато силите за сигурност се опитвали да разпръснат тълпите. Опитът за репресии се е провалил, а съпротивата в столицата се засилва.

Locals in Tehran report that late last night, in the Karim Khan Zand Street area, protesters set fire to the regime’s fast-response motorbikes as security forces tried to disperse crowds. An attempted crackdown failed, while resistance in the capital is intensifying. pic.twitter.com/x38NZ6EwFM — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Тази сутрин местни жители казват, че ситуацията в столицата Техеран и много други градове остава хаотична, като протестите не показват признаци на затихване.

Протестиращите превзеха бази на силите "Басидж", убили са и прокурор?

Overnight, protesters set fire to a minibus carrying Basij members and a regime suppression unit in Shiraz. This morning, reports from locals say the situation remains chaotic in Tehran and many other cities as protests show no sign of slowing. pic.twitter.com/HiRN6rDbe6 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

В Ращт и Кашан базите на "Басидж" са били превзети. В Гиша и Саадат Абад в Техеран протестиращите изпълниха улиците, докато силите на режима се оттегляха. Магазини и превозни средства, свързани с Революционната гвардия, бяха подпалени в Язд и Дараб. В Хорамабад беше издигнато знамето на шаха, свален от аятоласите през 1979 г. по време на Иранската революция.

In Rasht and Kashan, Basij bases were overrun. In Tehran’s Gisha and Sa’adat Abad, protesters filled the streets as regime forces retreated. IRGC-linked stores and vehicles were torched in Yazd and Darab. In Khorramabad, the Shah’s flag was raised.



State TV buildings were… https://t.co/hQSOm6zCGV pic.twitter.com/PhmsVvdGjp — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 9, 2026

Сградите на държавната телевизия бяха атакувани в Исфахан, а в градове като Сирджан, Бабол и Доруд се чуваха силни възгласи „Смърт на Хаменей“ (върховния лидер Али Хаменей). Протестиращите в кюрдските региони използваха високоговорителите на джамиите, за да излъчват революционни песни.

Още: Протестите в Иран се разраснаха драстично, рядко използван ход на режима говори за паника (ВИДЕО)

Ирански прокурор и няколко служители на силите за сигурност са били убити по време на безредици в град Есфараен в провинция Северен Хорасан, съобщи в петък ръководителят на съдебната власт в провинцията. Загиналият магистрат, по думите му, е Али Акбар Хосейнзаде, който е бил в града, за да осъществи надзор на място заедно с полицията и силите за сигурност. Местните власти твърдят, че протестиращите са "запалили ремаркето, в което са се намирали прокурорът и служителите на силите за сигурност, и не са позволили на екипите за спешна помощ да стигнат до тях".

"Издадени са заповеди за установяване на отговорните за този инцидент", добави ръководителят на съдебната власт в областта, цитиран от Iran International - независима медия, базирана в Обединеното кралство.

Иран е без интернет

Протестите в Иран продължиха през цялата нощ, но националното прекъсване на комуникациите сериозно ограничи координацията и публикуването на нови кадри.

Иранският режим продължава да блокира достъпа до интернет в цялата страна. Тя вече е ефективно изключена от мрежата от над 12 часа, като националната свързаност е спаднала до около 1% от нормалните нива. Въпреки това - с помощта на Starlink - от Иран от време на време излизат нови кадри.

Още: "Заплашиха да сварят дъщеря ми": Иранец разказва за протестите, БНТ твърди в 6:00 сутринта, че вървят мирно (ВИДЕО)