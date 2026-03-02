Смелата българка, оставила мъж и дете, за да търси справедливост по хайдушките пътеки

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е славната Румена Павлова - смелата българка, отказала се от семейното огнище, за да търси справедливост по хайдушките пътеки.

Биографични данни

Родена през 1829 год., Румена от малка скита по горите около родното си село Гюешево, Кюстендилско. Будната черноока девойка впечатлява всички не само с красотата, но и със силата си. Мъките на робството пробуждат хайдушкия дух в нея, въпреки нейното призвание да бъде жена.

Още преди да навърши 14 години, Румена е омъжена по волята на баща си. Осем години след като сключва брак, тя ражда сина си Андон. Но дори след като става майка, нейният хайдушки дух не е сломен. Румена хвърля хурката и отказва да пази огъня в семейното огнище. Тя надява хайдушки одежди, изоставя невръстния си 4-годишен син и повежда своята хайдушка дружина из Осоговските планини.

Хайдутската дружина на Румена войвода

През 1858 г. смелата българка убива един турчин, който я задиря. След това забягва в гората със Стоян от Кръкля, който става байрактар на нейната чета. Хайдушката дружина на Румена войвода наброява 15-ина души, дали клетва в Осоговския манастир. За кратко време убива няколко зулумаджии - сред тях са Адем харамия и Дервиш цар.

Наричана "Царицата на планината", Румена войвода всява страх не само сред насилниците, но и сред чорбаджиите. Четата на Румена често не смогвала с нейната бързина на нападенията. Нощните нападения на четата карат всички в Кочани, Кратово, Щип, Крива паланка и Кюстендил да треперят от страх.

Верните ятаци, сред които са не само много българи, но и каракачани и турци, правят Румена войвода неуловима. Тя се слави не само с храбростта си, но и с точния си мерник.

Турците дават мило и драго да заловят смелата българка. Те дори се опитват да я хванат чрез предателство на нейната приятелка Дуда от Станци. Но Румена разбира за предателството и сама убива Дуда.

Точно тогава в четата настъпва разделение - причината е, че двама четници Спасе и Милко са влюбени в Румена, а тя самата има връзка с четника Стоян Кръкленски. Ражда син от него - Карамфилко, когото дава на сестрата на Стоян, за да го отгледа. След като един от четниците напуска четата, за да се лекува, вярата в хайдутите се разколебава. По това време Румена иска да се присъедини към четата на Ильо войвода, но Стоян не допуска това да се случи. В резултат на това четата се разпада.

Смелата Румена войвода спасява десетки животи на новородени дечица, на измъчвани от поробителя мъже и жени.

Една от версиите за нейната смърт гласи, че е заловена при отсядането си в Гюешево, след което е обесена с главата надолу. Според друга версия тя е убита в 1862 г. заедно с байрактаря си след предателство от Спасе и Милко. Според други сведения Румена и Стоян успяват да избягат и се установяват в днешен Букурещ, където остават до края на дните си.

