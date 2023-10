Израел е обявил състояние на война (ВИДЕО)

В момента момента израелската армия трябва да чака централно политическия кабинет да ѝ нарежда какво да прави, докато при състояние на война това нещо отпада. ОЩЕ: Защо Хамас свари неподготвен Израел: Все още ли израелската армия е една от най-добрите в света?

Последният път, когато "40-Алеф" е бил призован преди 50 години - по време на войната Йом Кипур. ОЩЕ: Нетаняху: Израел е във война (ВИДЕО)

Haaretz пояснява, че кабинетът по сигурността е одобрил в събота вечерта премиерът Нетаняху да предприеме военни действия, които могат да доведат до война.

Това решение, отразяващо публичните изявления на Нетаняху, ще му позволи да разреши значителни военни операции в ивицата Газа. Декларацията ще бъде одобрена от комисията по външни работи и отбрана на Кнесета в понеделник и впоследствие министър-председателят ще трябва да обяви решението пред пленарното заседание на Кнесета. ОЩЕ: Намериха убит лидер на "Хамас" след израелска атака (ВИДЕО).

Същевременно, медийната платформа NOELREPORTS съобщи в Twitter, че броят на убитите израелци е нараснал до 400, а броят на ранените до 2048. Al Jazeera обаче споделя актуализирани данни, според които най-малко 600 души са били убити в Израел. Засега даните за Палестина не са обновявани от около 3-4 часа - последно беше известно за 313 убити палестинци в Ивицата Газа.

