Намериха убит лидер на "Хамас" след израелска атака (ВИДЕО)

Къщата е разрушена в резултат на нападение от израелската армия.

Израелското посолство в Съединените щати съобщи, че бойци на „Хамас“ са отвлекли повече от 100 души, включително цивилни и израелски войници. Според посолството от началото на атаката на „Хамас“ сутринта на 7 октомври повече от 300 израелци са били убити и най-малко 1800 ранени.

❗️ Israeli media report the elimination of one of Hamas leaders Ayman Younis



It is reported that his body was found under the ruins of a house, which was allegedly struck by the Israeli army. pic.twitter.com/i4qzxMLMMI