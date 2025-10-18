Войната в Украйна:

Израел продължава да получава тела на заложници от "Хамас"

18 октомври 2025, 07:15 часа 266 прочитания 0 коментара
Израел продължава да получава тела на заложници от "Хамас"

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Червения кръст в Ивицата Газа, предаде Франс прес. Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. "Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в Ивицата Газа", се казва в изявление на премиерската канцелария.

Още: Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

Тялото ще бъде откарано за определяне на самоличността на загиналия заложник. Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава, при която убиха много израелци и взеха заложници, които бяха отведени в Газа. 

Предаване на още заложници

Още: Израел получи от „Хамас“ тленните останки на още двама заложници

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Израел получи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник, предаде АП. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война. Те бяха предадени от „Хамас“ чрез Червения кръст. След като двата ковчега пристигнаха в Израел, армията предупреди, че самоличността на заложниците все още не е потвърдена.

Междувременно Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че е получило още 45 тела на палестинци от Израел – поредна стъпка в изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня. Така общият брой на върнатите в Газа тела достигна 90. Съдебни медици съобщиха, че по тях има следи от малтретиране.

Като част от сделката „Хамас“ предаде четири трупа на заложници във вторник, след като ден по-рано върна още четири – часове след освобождаването на последните 20 живи заложници от Газа. Общо Израел очаква връщането на телата на 28 заложници.

Още: "Хамас" предава телата на още четирима заложници

Израелската армия съобщи, че съдебните експерти са установили: „четвъртото тяло, предадено на Израел от „Хамас“, не съответства на нито един от заложниците“. Засега няма информация чие е тялото.

В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
Хамас Заложници война Израел
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес