Израел продължава да получава тела на заложници от "Хамас"

Израел заяви, че е получил тялото на заложник, предадено вчера вечерта от палестинското ислямистко движение "Хамас" на Червения кръст в Ивицата Газа, предаде Франс прес. Информацията бе оповестена от канцеларията на израелския премиер Бенямин Нетаняху. "Израел получи, с посредничеството на Червения кръст, ковчега на загинал заложник, който бе предаден на израелската армия и на Шин Бет (израелската служба за контраразузнаване) в Ивицата Газа", се казва в изявление на премиерската канцелария.

Още: Израелското правителство одобри мирното споразумение за Газа

Тялото ще бъде откарано за определяне на самоличността на загиналия заложник. Израел предприе военната си операция в ивицата Газа, след като на 7 октомври 2023 година бойци на "Хамас" извършиха безпрецедентна атака срещу еврейската държава, при която убиха много израелци и взеха заложници, които бяха отведени в Газа.

Предаване на още заложници

Още: Израел получи от „Хамас“ тленните останки на още двама заложници

Израел получи останките на още двама заложници, часове след като израелската армия съобщи, че едно от телата, предадени по-рано, не е на заложник, предаде АП. Объркването допълнително засили напрежението около крехкото примирие, което спря двугодишната война. Те бяха предадени от „Хамас“ чрез Червения кръст. След като двата ковчега пристигнаха в Израел, армията предупреди, че самоличността на заложниците все още не е потвърдена.

Междувременно Министерството на здравеопазването в Газа заяви, че е получило още 45 тела на палестинци от Израел – поредна стъпка в изпълнението на споразумението за прекратяване на огъня. Така общият брой на върнатите в Газа тела достигна 90. Съдебни медици съобщиха, че по тях има следи от малтретиране.

Като част от сделката „Хамас“ предаде четири трупа на заложници във вторник, след като ден по-рано върна още четири – часове след освобождаването на последните 20 живи заложници от Газа. Общо Израел очаква връщането на телата на 28 заложници.

Още: "Хамас" предава телата на още четирима заложници

Израелската армия съобщи, че съдебните експерти са установили: „четвъртото тяло, предадено на Израел от „Хамас“, не съответства на нито един от заложниците“. Засега няма информация чие е тялото.

В замяна на освобождаването на заложниците Израел освободи в понеделник около 2000 палестински затворници и задържани.