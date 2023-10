"The Times Of Israel": Водачът на "Хамас" е мъртъв (СНИМКИ и ВИДЕО)

Информацията е разпространена и в Телеграм канала на "Украина Сейчас". Оттам уточняват, че данните все още не са потвърдени.

Още: Пълна обсада на ивицата Газа: Нареждане на израелския министър на отбраната

Преди две години излезе информация, че израелските военновъздушни сили са унищожили дома на Синвар. Отново през 2021 г. израелски самолети нападнаха дома на шефа на политическото ръководство на "Хамас" Исмаил Хания.

Още: Израел: Върнахме си контрола по границата с Ивицата Газа (ВИДЕО)

Drone footage of the area where the Nova Festival was held. An event with many foreigners present in a rural farmland area near the Gaza Strip-Israel border. More than 260 bodies have reportedly been recovered from the festival site, according to rescue agency Zaka. pic.twitter.com/5mZo90xZbj