Малума прекъсна концерта си и се скара на фенка, довела бебето си (ВИДЕО)

През уикенда колумбийската суперзвезда Малума неочаквано прекъсна концерта си в Мексико Сити, след като забеляза малко бебе в публиката. Той си позволи да се обърне към своя фенка сред зрителите, като я критикува за това, че е решила да отиде на концерт заедно с толкова малко дете.31-годишният певец прекъсна шоуто си, за да обясни, че това не е подходящо място за бебе.

"С цялото ми уважение... на колко години е?", пита Малума майката на испански, както се вижда във видеоклип от разговора, споделен в социалнта мрежа X. "На една година? По-малко? Една година.", допълва той, говорейки на икрофона.

"Мислите ли, че е добра идея да доведете едногодишно бебе на концерт, където децибелите са толкова високи?", попита той, според превода на Variety, пишат от People. "Къде е толкова силен звукът? Това бебе дори не знае какво прави тук."

Maluma stops his concert in Mexico City to scold a mother who brought her 1-year-old baby without ear protection:



“That is an act of irresponsibility. And you’re swinging him around as if he were a toy. That child doesn’t want to be there.” pic.twitter.com/ptxpcuuHzw — Pop Crave (@PopCrave) August 10, 2025

Музикантът посъветва майката на малкото бебе да бъде по-отговорна, защото това е нейно задължение. Той обясни, че е добра идея да предпази със слушалки ушите му. Малума подчерта, че малките деца не трябва "да се разнасят като играчки". "Това бебе наистина не иска да е там. Казвам ти го с цялата си любов и уважение", каза още изпълнителят и утчони, че той лично като баща не би довел детето си на толкова шумно шоу.

"За следващия път бъди малко по-внимателен", обърна се той към своята фенка.

Малума като баща

Припомняме, че Малума и половинката му Сузана Гомес станаха родители през март 2024 година. Момиченцето на колумбиеца носи името Парис Лондоньо Гомес, а в социалните мрежи Малума открито показва бащинската си грижа с трогателни снимки.

В скорошна публикация той показа как танцува заедно с дъщеричката си.