Очакваното пропадане за Григор започна - загуби мястото си в топ 20, но предстои още по-голям срив

11 август 2025, 15:56 часа 456 прочитания 0 коментара
Най-добрият български тенисист Григор Димитров напълно очаквано загуби мястото си в топ 20 на световната ранглиста на ATP. Бившият номер 3 в света получи контузия на Уимбълдън и се отказа от цялото американско турне, включващо Мастърс турнирите в Торонто и Синсинати, както и Откритото първенство на САЩ. Това вече води до загуба на позиции в ранглистата, като от началото на тази седмица българинът вече е под номер 21, а сривът за него тепърва предстои.

Григор Димитров вече е 21-ви, но го грози изпадане от топ 30 след US Open

Григор Димитров има 2155 точки на 21-вата позиция, като е на само 25 точки от французина Артур Фис, който влезе в топ 20. В класирането в реално време обаче се вижда, че Димитров е много вероятно да падне до 25-та позиция до другата седмица заради протичащия в момента турнир в Синсинати, където няма възможност да участва. По-големият проблем ще дойде на US Open, където миналата година Димитров игра 1/4-финал, а сега ще загуби голяма част от актива си.

Очаква се Димитров да изпадне от топ 30 на света. Българинът със сигурност няма да може да играе на Финалите на ATP в Торино - цел, която имаше през миналата година, но не успя да я изпълни, като остана неизползвана резерва на турнира. По-ниският ранкинг ще постави Димитров и в неприятна позиция за жребиите на предстоящите турнири. Очаква се той да се завърне към игра най-рано за турнирите от азиатското турне, както и за последните турнири в Европа.

Междувременно Григор Димитров загуби и едно от върховите си постижения в тениса, след като Александър Зверев му го отне по време на турнира в Синсинати.

Стефан Йорданов
