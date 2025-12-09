Япония издаде предупреждение за мегаземетресение

Официално предупреждение за мегаземетресение, което може скоро да удари Япония, издаде Японската метеорологична агенция, съобщи Wion.

Трус с магнитуд 7,6 по скалата на Рихтер бе регистриран вчера край бреговете на Аомори - най-северната префектура на японския остров Хоншу.

Всички да са в готовност

Властите призоваха живеещите близо до тихоокеанското крайбрежие да са в състояние на готовност през цялата седмица. Възможно е да се наложи евакуация и хората са предупредени да се подготвят при нужда да напуснат домовете си бързо.

Мегаземетресенията са трусове с магнитуд над 8. Експертите са на мнение, че подобно явление може да предизвика огромни вълни цунами по цялото тихоокеанско крайбрежие на Япония - от Хокайдо до Чиба.

Това е първият случай, в който се издава най-високо ниво на предупреждение, откакто системата беше въведена през 2022 г., предаде Дарик.

Японските власти излязоха с апел към жителите на региона да прегледат маршрутите за евакуация, да подготвят аварийни принадлежности, да закрепят тежките предмети в домовете си и да се уверят, че разполагат с достатъчно храна, вода и преносими санитарни средства за няколко дни.

Засега няма щети по АЕЦ "Фокушима"

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) обяви, че не е отчела отклонения от нормалните показатели в японската атомна електроцентрала "Фукушима" след силното земетресение с магнитуд 7,6.

След труса бяха издадени предупреждение за цунами и заповед за евакуация на около 90 000 души. Като предпазна мярка изпускането на пречистена вода през усъвършенстваната система за обработка на течности (Advanced Liquid Processing System/ALPS) е било преустановено в 23:42 ч. японско време (16:42 българско), съобщи МААЕ в публикация в социалната платформа "Екс".