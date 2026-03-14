Шпионски кодове по радиото: Нова загадка около войната с Иран

В деня, в който бомбите започнаха да падат върху Иран, по късовълновото радио се чу мъжки глас, говорещ на фарси. Той произнесе: „Внимание! Внимание!“, след което започна да чете поредица от привидно случайни числа. Всеки, който разполага с късовълнов приемник, е могъл да чуе предаването. Истинската аудитория на диктора обаче вероятно е била много малка – няколко души, които знаят как да дешифрират подобни кодирани съобщения.

Тайнственото предаване идва от т.нар. числова радиостанция – вид радиоизлъчване, използвано от десетилетия за тайна комуникация. Днес подобни станции са рядкост, но по време на Студената война те бяха широко използвани от разузнавателните служби.

Шпионска техника от Студената война

По време на Студената война ЦРУ и КГБ използваха числови радиостанции, за да комуникират със свои агенти по целия свят. Методът беше прост, но изключително сигурен.

Получателят включва радиото в определен час на определена честота и записва числата, които чува. След това ги дешифрира чрез система, известна като еднократен шифров ключ (one-time pad). При нея всяко число се превръща в буква или символ, които образуват скрито съобщение.

Предаването се излъчва открито – всеки може да го чуе. Но само изпращачът и получателят притежават ключа за дешифриране. Този ключ се използва само веднъж и след това се унищожава. Ако методът се прилага правилно, шифърът е практически невъзможен за разбиване.

Днес подобни предавания са до голяма степен изместени от цифрово криптиране и защитени интернет комуникации. Именно затова появата на подобно съобщение през 2026 г., и то в момент на военен конфликт, буди сериозни въпроси.

Мистериозното радиопредаване може да е знак за по-дълбок, скрит конфликт, който се води паралелно с откритите военни действия около Иран. Иран и неговите противници от години използват нетрадиционни средства – разузнавателни операции, саботаж и кибератаки. Западни представители неведнъж предупреждаваха, че успешна иранска атака може да доведе до рязка ескалация на напрежението.

Сега, когато откритият конфликт вече е факт, някои анализатори смятат, че Техеран може да реши, че няма какво да губи. Под постоянен натиск от САЩ и Израел, режимът може да се опита да отвърне с асиметрични действия.

Кибератаките – едно от оръжията на Техеран

Кибератаките отдавна са ключова част от асиметричния арсенал на Иран. Страната разполага със сравнително развита мрежа от хакерски групи и кибероперации. Американски служители свързват ирански кибероперации с атаки срещу банкови сайтове и инфраструктурни системи. В миналото подобни операции засегнаха дори системи за управление на язовири в щата Ню Йорк.

Като се има предвид технологичната разлика между Иран и някои от по-напредналите държави, връщането към доказани и трудно проследими методи за комуникация – като числовите радиостанции – не би било изненадващо.

Кой стои зад сигнала?

Все още не е ясно откъде точно идва радиопредаването. Това прави почти невъзможно да се определи дали зад него стои Иран.

Има обаче индикации, че иранските власти са се опитвали да заглушат сигнала – техника, която страната е използвала и в миналото. Това поражда и друга възможна хипотеза.

Възможно е не Иран да изпраща съобщения към свои агенти в чужбина, а чужди разузнавателни служби да се опитват да комуникират със свои източници вътре в страната.

Правителството на Иран междувременно е ограничило достъпа до интернет. Подобна мярка може да създаде сериозни проблеми за американски или израелски агенти, които се опитват да се свържат със свои контакти в страната.

През последните години САЩ използват интернет базирани системи за комуникация с агенти. Но разузнавателните служби разполагат и с други методи – включително сателитни системи и традиционни радиоканали.

Дезинформация или истинско съобщение

Според някои американски представители предаването може да е част от тактика за дезинформация. Целта може да бъде да се създаде впечатление, че Иран активира свои „спящи клетки“ в чужбина.

Радиоентусиасти съобщават, че са засекли подозрителни сигнали за заглушаване, идващи от Иран, които са били чути дори в Канада. Това предполага използването на силни предаватели.

До края на миналата седмица станцията е излъчила съобщения седем пъти от началото на войната. След това предаванията внезапно са спрели. Не е ясно дали съобщението е било успешно доставено, или операторът се е отказал заради заглушаването.

Радиолюбителите, които следят числовите станции, са дали на предаването обозначението V32. Те съобщават, че кодовете са били чути на различни места в Европа и Близкия изток.

Ентусиасти са опитали различни техники, за да определят местоположението на предавателя, но засега без успех. Някои от тях се опитват да се вслушат в околния шум в сигнала. Един от малкото детайли, които са забелязали, е звук, наподобяващ работещ вентилатор. Това не е особено полезна следа, но все пак предоставя малко повече информация за станцията V32.

Мистерията остава

Все още никой не знае кой изпраща съобщенията, за кого са предназначени и какво означават числата.

Възможно е иранското разузнаване да използва радиото за комуникация с агенти. Възможно е и предаването да идва от чужда служба, която се опитва да достигне до източници в Иран.

Съществува и трета възможност – това да е внимателно организирана операция за дезинформация. Едно обаче е ясно: малко наблюдатели вярват, че Иран е толкова отслабен, че не може да нанесе ответни удари извън собствените си граници. Ако сегашният конфликт се окаже само началото на по-дълга война, не е изключено подобни тайни комуникации да играят важна роля в следващите етапи на конфликта.

Автор: Шейн Харис за The Atlantic

Превод: Ганчо Каменарски