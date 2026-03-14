Израел: Войната с Иран навлиза в решаваща фаза

14 март 2026, 14:57 часа 304 прочитания 1 коментар
Американско-израелската война срещу Иран се засилва и навлиза в "решаваща фаза", която ще продължи толкова дълго, колкото е необходимо. Това каза днес израелският министър на отбраната Израел Кац, цитиран от Франс прес. "Влизаме в решаващата фаза на конфликта между опитите на иранския режим да оцелее, причиняващ все по-големи страдания на иранския народ, и неговата капитулация", каза Кац в телевизионно обръщение.

Междувременно жителите на Техеран съобщават, че Израел все по-често нанася удари по полицейски участъци, които се намират в жилищни райони на иранската столица, съобщи CNN. Това е част от целенасочена кампания за отслабване на силите за сигурност. Иранските държавни медии съобщават за жертви на няколко контролно-пропускателни пункта.

"Те удрят офиси на Басидж (доброволческата милиция в Иран, която е част от Корпуса на стражите на ислямската революция - бел. ред.) и полицейски участъци, но понякога са близо до болници или жилищни сгради. Ситуацията само се влошава през последните няколко дни", разказват очевидци, цитирани от медията.

По-рано през седмицата Бенямин Нетаняху заяви, че иска да "създаде условия" иранският народ да свали ръководството си и обеща, че военните ще се съсредоточат върху "нанасянето на смазващи удари срещу Корпуса на ислямската революция и Басидж, както по улиците, така и по контролно-пропускателните пунктове".

Елена Страхилова
