В края на 2022 г. в Русия е създаден свръхсекретният "Център 795", съставен от елитни сили на ФСБ и ГРУ. Според руското издание The ​​Insider, създадено от журналиста Роман Доброхотов и работещо с българския журналист Христо Грозев, той е отговорен за военни операции в Украйна, политически убийства и отвличания в чужбина.

The Insider, с участието на Der Spiegel, разкри подробности за свръхсекретното звено на руските специални служби "Център 795" (военно поделение 75127), създадено с решение на руския генщаб през декември 2022 г. Според журналистическото разследване, структурата е сформирана като напълно автономно звено за саботажи, политически убийства и отвличания в чужбина, както и операции, свързани с войната срещу Украйна. Центърът е базиран в парк "Патриот" и използва инфраструктурата на концерна "Калашников", част от огромната руска военно-технологична структура "Ростех".

Кой кой е?

Ръководител на "Център 795" е бившият офицер от "Алфа" на ФСБ Денис Фисенко. Преди това той е бил заместник-генерален директор на "Калашников" по специални проекти и е ръководил подразделението ZALA Aero, което е произвеждало дронове. В "Център 795" той е отговарял за цялостното управление и набирането на персонал от различни правоохранителни органи. Журналистите установяват връзката на Фисенко с финансирането на организацията чрез съвместни полети със съсобственика на "Калашников" и бизнесмена Андрей Бокарев, бивш президент на "Трансмашхолдинг".

Разследващите журналисти идентифицират и бившия офицер от руското спецзвено "Алфа" Николай Зрячев, който е ръководил оперативните дейности на звеното, като заместник на Фисенко. Отделът, отговарящ за операциите по сигурността – задържания, елиминации т.е. убийства и отвличания – се ръководи от друг кадър на "Алфа", Александър Полонски.

Начело на щаба на "Център 795" е офицер на име Дроздов, а разузнавателният отдел се ръководи от офицер с име Радкевич. Журналистите са установили, че и двамата преди това са служили в група "Алфа" на беларуското КГБ. Връзката им със звеното е разкрита чрез база данни на беларуски киберпартизани и лични досиета на компании, свързани с "Калашников", където са заемали цивилни длъжности.

Заместник-началник на разузнавателния отдел на Центъра е Алексей Илюшин, който преди това е бил помощник на руския военен аташе във Франция и е бил експулсиран от страната за опит за вербуване на френски журналист, отбелязва The Insider.

Едно от ключовите звена на центъра е 12-ти отдел, който извършва разузнавателна работа в чужбина. Той се ръководи от полковникът от ГРУ Анатолий Ковальов, преди това свързан с поделение 29155 на ГРУ, което западните следователи обвиняват в саботаж и отравяне на Сергей Скрипал. Журналистите са установили тази връзка чрез записи на полети и телефонни контакти. В същия отдел служат и офицерите Андрей Исаенко, Евгений Мамедов и Денис Белов - ОЩЕ: Путин е одобрил отравянето на Скрипал с "Новичок", убило невинна жена: заключения на независимо разследване

19-ти отдел, който функционира като звено за снайперисти, според разследването е свързан с ветерани от военно поделение 29155. За негов заместник-началник е посочен Артьом Головати.

Един от оперативните служители на Центъра е бил офицер Денис Алимов, бивш член на Ставрополския ОМОН и поделение "Алфа" на ФСБ. Според разследването, той е организирал отвличания и убийства в чужбина. Алимов е арестуван на 24 февруари 2026 г. на летището в Богота, Колумбия, по искане на Съединените щати. Според документи на американския съд, той е планирал операция срещу роднините на чеченския емигрант Ахмед Закаев. За тази цел Алимов е наел посредник, Дарко Дурович, който е пребивавал в Съединените щати. Съгласно данните, той е предлагал до 1,5 милиона долара за всяка отвлечена жертва и до 10 милиона долара за трето лице, което е трябвало да бъде "доставено мъртво или живо".

Разследващите журналисти са успели да разкрият подробности за операцията чрез използването на Google Translate, който Алимов и Дурович са използвали за превод на съобщения между руски и сърбохърватски. Въпреки използването на криптирани приложения за съобщения, текстовете са преминали през сървърите на Google, а ФБР е получило записи за превод след съдебно разпореждане.

Съгласно разказа на The ​​Insider, "Център 795" наема приблизително 500 служители и включва дирекции за разузнаване, нападение и бойна поддръжка. Твърди се, че поделението е въоръжено с тежки оръжия, включително танкове Т-90А и реактивни системи за залпов огън "Смерч".

