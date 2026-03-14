Национал и звезда на Лудогорец се събират в гръцки гранд

14 март 2026, 14:47 часа

Немалко наши футболисти са се представяли добре в Гърция. В момента един от футболистите, които редовно попадат в сметките за мачовете на националния отбор Мартин Георгиев играе в гранд от южната ни съседка – АЕК Атина. Той пристигна там през зимния трансферен прозорец от родния Славия. Сега отборът от гръцката столица иска да привлече и още един високо оценен футболист от Първа лига – крилото на Лудогорец Бърнард Текпетей, твърди сайтът „africafoot“.

Лудогорец ще иска 5 милиона евро за Текпетей

Според близки до Текпетей хора, крилото е цел на АЕК Атина, като от клуба искат да го привлекат веднага, щом отвори летния трансферен прозорец. Според твърденията лично треньорът на столичния гранд от Гърция Марко Николич го е пискал в редиците си. Той оценява много високо играта на африканеца и е заявил на ръководството на клуба, че го иска. Според източника Лудогорец ще иска около 5 милиона евро за услугите на Текпетей.

Още: След здрава битка на "Коритото": ЦСКА 1948 обърна Спартак Варна с гол в последната минута

Бърнард Текпетей

Лудогорец купи Текпетей за 900 000 евро

Като се има предвид, че „орлите“ го привлякоха за 900 000 евро от Шалке 04, това е още един красноречив пример за успешния модел на разградчани, що се отнася до закупуване, развиване и продаване на чуждестранни футболисти. Ганаецът удължи договора си с Лудогорец до 2028 г., което също допринася за високата цена, която ще трябва да се плати при евентуален изходящ трансфер. За целия си престой в Разград, Текпетей е изиграл 213 мача, в които е вкарал 47 гола и е дал 39 асистенции във всички турнири.

Още: Бивш капитан на ЦСКА прогнозира дербито с Лудогорец и каза дали Левски ще е шампион

Николай Илиев Отговорен редактор
