"Сега е моментът на обявим победа и да се изтеглим": Разкол сред поддръжниците на Тръмп за войната в Иран

Един от близките съветници на американския президент Доналд Тръмп призова САЩ да "обявят победа и да напуснат" Иран. Изявлението на Дейвид Сакс, съветник по изкуствен интелект и криптовалути в Белия дом, е един от първите публични сигнали за недоволство от войната в Иран от страна на висши служители на американската администрация и показват антивоенните настроения и нарастващите разногласия в коалицията MAGA от решението на Тръмп. Сакс смята, че САЩ трябва да търсят изход от войната и спешна деескалация.

"Сега е моментът да обявим победа и да се изтеглим", каза той в подкаста All-In, на който е съводещ заедно със свои колеги. Според него подобен ход е "отговаря на очакванията на пазара".

Съветникът е обезпокоен от факта, че продължаването на войната може да доведе до масово разрушаване на нефтената и газовата инфраструктура в Близкия изток. Иран може да атакува и обезсолителните станции, които осигуряват вода за страните от Персийския залив, а това може да направи региона "почти необитаем", каза той., което той нарича „наистина катастрофален сценарий“

Сакс изрази особена загриженост относно последиците от по-нататъшни американски атаки срещу енергийната инфраструктура на Иран, включително перспективата за ядрена война. Той е обезпокоен, че в отговор Иран "би могъл да продължи да атакува нефтената и газовата инфраструктура в Персийския залив", както и обезсолителните станции, които осигуряват вода за страните от Персийския залив. Именно това би могло да направи региана "практически необитаем", посочи той, визирайки по-специално Саудитска Арабия.

"Това би бил наистина катастрофален сценарий", заяви Дейвид Сакс.

