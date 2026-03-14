Иранските условия за край на войната: Висш ирански представител ги обяви (ВИДЕО)

"Краят на войната е в наши ръце. Ще обмислим прекратяването на войната само когато, първо - получим пълно обезщетение за всички наши щети, нанесени от Съединените щати, и второ, получим 100% гаранция за бъдещето ни. 100% гаранция за бъдещето ни не е възможна без пълното изтеглянето на САЩ от Персийския залив". Това заяви Мохсен Резаи.
Senior Iranian official Mohsen Rezaee:— Clash Report (@clashreport) March 14, 2026
The end of the war is in our hands. We will consider ending the war only when, first, we receive full compensation for all our damages from the United States, and second, we obtain a 100% guarantee for the future, which is not possible… pic.twitter.com/SMoL7VRGzs
ОЩЕ: Вижте американския удар по остров Харг в Иран (ВИДЕО)
Кой е Резаи? Той е един от висшите командири в Корпуса на Иранската революционна гвардия - бил е негов командир до 1997-ма година, и член на Съвета за целесъобразност на Иран, като е бил негов секретар до 2021 година. Този съвет е създаден от аятолаха с цел да бъде консултативен орган, но постепенно се превръща в център на административно-изпълнителна власт.
Припомняме, че тази нощ САЩ атакуваха остров Харг - най-важната икономическа зона за Иран, откъдето минава износът на 80-90% от иранския петрол. Американските удари бяха срещу военни обекти на острова - и президентът на САЩ Доналд Тръмп, и иранските власти обявиха, че петролна инфраструктура не е засегната. Тръмп обаче се закани да я бомбардира, ако Иран не спре да пречи на свободното преминаване на танкери през Ормузкия пролив.
🚢The Strait of Hormuz now resembles a real-life version of the game "Battleship"— NEXTA (@nexta_tv) March 14, 2026
Още: "Нищо не сте повредили": След удара на САЩ срещу остров Харг Иран заплаши с "унищожение и пепел"