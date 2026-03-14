Иранските условия за край на войната: Висш ирански представител ги обяви (ВИДЕО)

14 март 2026, 14:14 часа 225 прочитания 0 коментара
Иранските условия за край на войната: Висш ирански представител ги обяви (ВИДЕО)

"Краят на войната е в наши ръце. Ще обмислим прекратяването на войната само когато, първо - получим пълно обезщетение за всички наши щети, нанесени от Съединените щати, и второ, получим 100% гаранция за бъдещето ни. 100% гаранция за бъдещето ни не е възможна без пълното изтеглянето на САЩ от Персийския залив". Това заяви Мохсен Резаи.

ОЩЕ: Вижте американския удар по остров Харг в Иран (ВИДЕО)

Кой е Резаи? Той е един от висшите командири в Корпуса на Иранската революционна гвардия - бил е негов командир до 1997-ма година, и член на Съвета за целесъобразност на Иран, като е бил негов секретар до 2021 година. Този съвет е създаден от аятолаха с цел да бъде консултативен орган, но постепенно се превръща в център на административно-изпълнителна власт.

Припомняме, че тази нощ САЩ атакуваха остров Харг - най-важната икономическа зона за Иран, откъдето минава износът на 80-90% от иранския петрол. Американските удари бяха срещу военни обекти на острова - и президентът на САЩ Доналд Тръмп, и иранските власти обявиха, че петролна инфраструктура не е засегната. Тръмп обаче се закани да я бомбардира, ако Иран не спре да пречи на свободното преминаване на танкери през Ормузкия пролив.

Още: "Нищо не сте повредили": След удара на САЩ срещу остров Харг Иран заплаши с "унищожение и пепел"

Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Иран репарации война Иран остров Харг
