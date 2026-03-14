Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран

Въпреки че са съюзници, палестинското ислямистко движение "Хамас" изрази недоволство от действията на Иран във войната в Близкия изток.
"Хамас" призова Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив, съобщиха ДПА и Франс прес.
В изявление в платформата "Телеграм" групировката подчерта, че Техеран има право да отвърне на американско-израелските удари, но настоя действията да не бъдат насочвани срещу съседните страни.
Още: "Нищо не сте повредили": След удара на САЩ срещу остров Харг Иран заплаши с "унищожение и пепел"
"Иран има право да отговори, но не срещу съседите си"
"Като потвърждава правото на Иран да отвърне на тази агресия с всички налични средства, движението призовава своите братя в Ислямската република да не вземат на прицел съседните страни", се казва в съобщението.
В същото време "Хамас" призова международната общност да работи за "незабавно прекратяване" на войната и насърчи държавите в региона да запазят "братските връзки" помежду си.
От началото на конфликта няколко страни от Персийския залив съобщиха за ирански атаки с ракети и дронове, включително срещу нефтени и газови съоръжения в държави, съюзници на САЩ, предаде БТА.
Още: Дрон удари американското посолство в Багдад и унищожи ценен ПВО радар (ВИДЕО)
От десетилетия Иран оказва финансова и военна подкрепа на "Хамас", който управлява ивицата Газа от 2007 г. Движението поддържа тесни връзки и с Катар.
По-рано "Хамас" осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей, който загина при ударите на САЩ и Израел в Техеран на 28 февруари. Палестинското движение определи смъртта на Хаменей като "отвратително престъпление".