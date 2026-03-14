Войната в Украйна:

Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран

14 март 2026, 12:47 часа
Разкол заради войната: "Хамас" се обърна срещу Иран

Въпреки че са съюзници, палестинското ислямистко движение "Хамас" изрази недоволство от действията на Иран във войната в Близкия изток.

"Хамас" призова Иран да прекрати атаките срещу съседните държави от Персийския залив, съобщиха ДПА и Франс прес.

В изявление в платформата "Телеграм" групировката подчерта, че Техеран има право да отвърне на американско-израелските удари, но настоя действията да не бъдат насочвани срещу съседните страни.

"Иран има право да отговори, но не срещу съседите си"

"Като потвърждава правото на Иран да отвърне на тази агресия с всички налични средства, движението призовава своите братя в Ислямската република да не вземат на прицел съседните страни", се казва в съобщението.

В същото време "Хамас" призова международната общност да работи за "незабавно прекратяване" на войната и насърчи държавите в региона да запазят "братските връзки" помежду си.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: Getty Images

От началото на конфликта няколко страни от Персийския залив съобщиха за ирански атаки с ракети и дронове, включително срещу нефтени и газови съоръжения в държави, съюзници на САЩ, предаде БТА.

От десетилетия Иран оказва финансова и военна подкрепа на "Хамас", който управлява ивицата Газа от 2007 г. Движението поддържа тесни връзки и с Катар.

По-рано "Хамас" осъди убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей, който загина при ударите на САЩ и Израел в Техеран на 28 февруари. Палестинското движение определи смъртта на Хаменей като "отвратително престъпление".

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Отговорен редактор
Хамас Иран война Иран
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес