"Нищо не сте повредили": След удара на САЩ срещу остров Харг Иран заплаши с "унищожение и пепел"

Иранските сили заплашиха да атакуват съюзниците на Америка, след като президентът Доналд Тръмп заяви, че САЩ са ударили ключовия ирански остров Харг при "една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток". В същото време Техеран заяви, че щети по петролната инфраструктура няма.

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция съобщи, че американските обекти в Обединените арабски емирства, включително пристанища, докове и военни обекти, са негови легитимни цели, съобщават иранските държавни медии.

Евакуирайте хората, ако не искате цивилни жертви

В свое изявление Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) призовава жителите на ОАЕ да евакуират пристанищата, доковете и американските военни бази, за да бъдат избегнати жертви сред цивилното население, пише Times of Israel.

Иранските военни предупредиха, че всяка атака срещу нефтената и енергийна инфраструктура на Иран ще доведе до атаки срещу енергийна инфраструктура, собственост на петролни компании в региона, които си сътрудничат със САЩ, пише Independent.

"Всички петролни, икономически и енергийни съоръжения, принадлежащи на петролни компании от региона, които частично са собственост на САЩ или които сътрудничат на САЩ, ще бъдат незабавно унищожени и превърнати в пепел", предупреди в отговор говорителят на свързания с Гвардейците на Революцията централен щаб "Хатам ал Анбия", цитиран от иранските медии.

Остров Харг е център на иранската петролна индустрия и доминиращо експортно пристанище, свързано чрез тръбопровод с основните петролни находища в югозападен Иран.

"Нищо не е било повредено"

В същото време иранската информационна агенция ФАРС съобщи, че никаква петролна инфраструктура не е била повредена на стратегическия остров Харг. След американските удари по военни обекти на ключовия ирански остров в Персийския залив вчера президентът Тръмп ги обяви за "напълно унищожени".

"При атаката отекнаха 15 експлозии, но никакви петролни съоръжения не са пострадали", съобщи ФАРС, позовавайки се неназовани "източници на място".

Източник: Wikipedia

"Врагът се опита на порази отбранителни съоръжения на армията, военноморската база "Джошан", контролната кула на летището и хангара за хеликоптери на иранската компания "Континентъл Шелф Ойл Кампъни" (Continental Shelf Oil Company)", уточни ФАРС, цитирана от Франс прес и БТА.

"Една от най-мощните бомбардировки в историята"

Съединените щати са съсредоточили военните си усилия в Иран срещу остров Харг, стана ясно от съобщение на президента Доналд Тръмп в неговата социална мрежа Truth Social.

"Преди минути по моя заповед Централното командване на Съединените щати извърши една от най-мощните бомбардировки в историята на Близкия изток и напълно унищожи всяка военна цел в "перлата в короната" на Иран – остров Харг. Нашето оръжие е най-мощното и най-съвършеното, което светът някога е виждал, но от съображения за благоприличие реших да не унищожа петролната инфраструктура на острова. Въпреки това, ако Иран или някой друг направи нещо, което да попречи на свободното и безопасно преминаване на кораби през Ормузкия пролив, незабавно ще преразгледам това решение", предупреди той в публикацията си.

"По време на първия си мандат, а и в момента, превърнах нашата армия в най-смъртоносната, мощната и ефективна сила, с голяма разлика, навсякъде по света. Иран няма никаква способност да защити каквото и да е, което искаме да атакуваме — няма нищо, което да могат да направят по този въпрос! Иран никога няма да има ядрено оръжие, нито ще има способността да заплашва Съединените американски щати, Близкия изток или, всъщност, света! Иранската армия и всички останали, свързани с този терористичен режим, биха били мъдри да сложат оръжията си и да спасят това, което е останало от страната им, което не е много", написа още той.

Иранският остров Харг - малка, но стратегически важна ивица земя в северната част на Персийския залив, досега оставаше непокътнат от действията на САЩ и Израел, въпреки че конфликтът в Близкия изток навлиза във втората си седмица, предаде Си Ен Би Си. Островът, разположен на около 24 км от иранския континентален бряг, е ключов за петролната индустрия на Техеран. Смята се, че около 90 на сто от износа на суров петрол преминава през него преди танкерите да преминат през Ормузкия проток. Оценява се, че островът има товарен капацитет от около 7 милиона барела дневно.