Орбан: Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук

14 март 2026, 16:10 часа 407 прочитания 1 коментар
Орбан: Унгария няма да стане украинска колония, Зеленски не заповядва тук

Унгарският премиер Виктор Орбан продължава да трупа точки в очакване на изборите в Унгария, използвайки усилено за целта темата "Украйна". Володимир Зеленски не командва в Унгария и Будапеща няма да стане украинска колония - това заяви Орбан във видеоклип, публикуван в профила му във Фейсбук.

Днес е 19-ият ден от "украинската петролна блокада", заяви още той. Според него Зеленски продължава да блокира петролопровода "Дружба", въпреки че знае, че той е жизненоважен за Унгария и Словакия. Той добави, че унгарските експерти се намират в Киев от дни, но все още не им е позволен достъп до обекта. "Това е равносилно на признание", твърди Орбан.

Той не пропусна да обърне внимание на това, че американският президент Доналд Тръмп е отменил санкциите срещу руския петрол (считано до 11 април засега), докато Европа не го прави, което водело до рязко покачване на цените на горивата на континента.

Още: Има само едно нещо, което Орбан не прави срещу нас - да ни атакува с ракети, дронове или войници

"Европа и целият свят няма да могат да преодолеят петролната криза без помощта на евтиния руски петрол. Американците вече направиха първите стъпки и започнаха да отменят санкциите, но в Брюксел всичко остава същото", заяви още Орбан.

"Европейската комисия и германският канцлер запазват санкциите, наложени върху руския петрол. Последствията са налице: в Австрия бензинът струва 700 форинта (100 форинта – 25 евроцента), в Германия 800, а в Нидерландия почти 1000 форинта за литър", изброи той.

"Тук, в Унгария, ние гарантираме безопасността на семействата, предприемачите и фермерите с ценови таван. Постоянно зареждаме стратегическите си резерви, така че няма и няма да има проблем с доставките", твърди унгарският премиер.

Унгария със заплаха: Украинците много нервничат, но може пак да им се случи случка

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Украйна Унгария Виктор Орбан руски петрол нефтопровод Дружба
