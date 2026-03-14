След здрава битка на "Коритото": ЦСКА 1948 обърна Спартак Варна с гол в последната минута

В ранния двубой на днешния 14-ти март Спартак Варна посрещна ЦСКА 1948 на "Коритото" в среща от 26-тия кръг на Първа лига. Мачът беше изклюително важен и за двата тима, тъй като "соколите" се борят да не изпаднат, а "червените" ще искат да запазят мястото си в топ 4 на първенството. Сблъсъкът донесе здрава битка, от която ЦСКА 1948 излезе победител след победен гол на Атанас Илиев в последната минута.

Първото полувреме не донесе нито едно попадение

През първото полувреме ЦСКА 1948 почти еднолично държеше инициативата. "Червените" на няколко пъти обстрелваха вратата на Максим Ковальов, но не стигнаха до попадение. Греда и множество блокирани удари запазиха мрежата на Спартак Варна "суха". В края на полувремето играта загрубя, като главният съдия показа 3 жулти картона в рамките на 3 минути - един за играч на "соколите" и два за футболисти в червено.

Спартак Варна откри резултата рано във второто полувреме

На почивката старши треньорът на ЦСКА 1948 извърши смяна. Опитният Атанас Илиев замени голмайстора на "червените" до този момент през сезона Мамаду Диало. Но проблемът за гостите дойде в дефанзивен план. В 47-мата минута серия от индивидуални грешки прати топката на пътя на Шанде, който откри резултата. Последваха 20-тина минути без положения пред двете врати. Но смени и в двата лагера сякаш наклониха везните в обртната посока.

ЦСКА 1948 обърна резултата с гол в последната минута

Точно когато Спартак Варна се ориентира към по-дефанзивен футбол, ЦСКА 1948 започна с натиска си. Корнер в 70-тата минута донесе изравнителното попадение на "червените", когато Лаша Двали се разписа след центриране. Той се реваншира, тъй като беше един от грешниците при гола на домакините. ЦСКА 1948 продължи да с натиска си до края на срещата, но организираната защита на Спартак Варна задържа равенството на "Коритото" до края на редовното време. Но в 4-тата минута на добавеното време Атанас Илиев стреля, удърът му бе спасен, но той напави добавка в която спечели мача за ЦСКА 1948.

