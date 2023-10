Кадри показват как йорданци тръгват да помагат на „Хамас“ (ВИДЕО)

Хиляди йорданци маршируват към Палестина, за да се бият с Израел, Tahir Awan в Twitter. ОЩЕ: Мащабът на разрушенията в Газа и 30 часа война в Израел (ВИДЕО)

Медията "Ирански наблюдател" съобщава за йорданци, които скандират лозунги в подкрепа на Хамас близо до израелското посолство в Йордания и споделят видео.

Jordanian people are chanting slogans in support of Hamas near the Israeli embassy in Jordan. pic.twitter.com/k3ThWbwuUN