Кание Уест засегнал "духовната чувствителност" на Турция

Турската държава е разтревожена след концерта на Кание Уест в Истанбул през уикенда, на който присъстваха близо 120 000 души. Причината за тази тревога са "елементи, които са засегнали духовната чувствителност на страната", предаде АФП.

Няколко европейски града забраниха концертите на американския рапър заради антисемитските му изказвания. Протестите на Турция обаче, където преобладаващото население е мюсюлманско, са свързани с друго.

Октай Сарал, главен съветник на президента Реджеп Ердоган, заяви в своя публикация в "X", че концертът е включвал "реторика и символи, които противоречат на нашата вяра и цивилизационни ценности".

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Нещо повече от "обичайно музикално събитие"

"Фактът, че десетки хиляди хора ентусиазирано скандираха "Аз съм Бог", е сериозен въпрос, който изисква внимателно разглеждане", коментира той концерта, който се състоя в събота вечер.

"Аз съм Бог" е песен на Кание Уест от 2013 г.

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Според Сарал шоуто е било нещо повече от "обичайно музикално събитие", акцентирайки върху участието на ексцентричната 82-годишна френска дизайнерка Мишел Лами, която според него "е свързана с окултизъм и мрачни символи", предаде БНР.

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Сарал е на мнение, че още по-тревожно е участието на "консервативна част от обществото в тази културна обсада". И призова министерството на туризма "да проявява далеч по-голяма предпазливост по отношение на такива събития, които засягат духовната и културна чувствителност на нашата нация".

Кание Уест предизвика през последните години широко възмущение с коментари, прославящи нацисткия лидер Адолф Хитлер, и с антисемитски изблици, които той аргументира с биполярното си разстройство, припомня АФП.