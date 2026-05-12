Кой има имен ден днес, 12 май 2026 г. Честито!

На 12 май 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен и производните им. На този ден църквата почита паметта на Св. Герман Цариградски патриарх. Заради благочестивия си живот и духовната си просветеност той отпърво станал кизически епископ, а в 715 г. бил избран за цариградски патриарх. Патриарх Герман е известен като църковен песнописец и автор на съчинения за иконопочитанието, против ересите, изяснение на литургията, поучителни слова и други.

