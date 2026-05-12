Кабинетът "Радев" взе властта:

Кой има имен ден днес, 12 май 2026 г. Честито!

12 май 2026, 5:55 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Кой има имен ден днес, 12 май 2026 г. Честито!

На 12 май 2026 г. имен ден имат всички, които носят името Герана, Герасим, Герда, Герман, Геро, Искра, Искрен и производните им. На този ден църквата почита паметта на Св. Герман Цариградски патриарх. Заради благочестивия си живот и духовната си просветеност той отпърво станал кизически епископ, а в 715 г. бил избран за цариградски патриарх. Патриарх Герман е известен като църковен песнописец и автор на съчинения за иконопочитанието, против ересите, изяснение на литургията, поучителни слова и други.

Имени дни 2026 г.

Пожелания

Бъди сияйна и неотразима на този специален ден! Нека твоят празник се превърне в тържество на добрината, любовта и вечното приятелство! Да пребъдеш! 

***

Бъди здрава, сияйна, неотразима, усмихната, успешна и всичко това, което искаш да бъдеш. Нека дните ти са изпълнени със светлина, любов и сбъднати мечти! Наздраве! 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

***

Честит празник и сбъднати мечти! Нека тревата винаги да е зелена, небето - винаги ясно, а слънцето - ласкаво и  да осветява пътя ти напред и нагоре! 

***

Нека твоят имен ден бъде началото книга, изпълнена с най-искрени пожелания, истински приятели, неповторима любов и невероятни успехи! 

***

Честит имен ден! Бъди себе си, бъди влюбена, бъди уверена, че най-добро за теб предстои, защото това наистина е точно така! Весело празнуване! 

Имени дни през май 2026 г.

Снимки: iStock

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
имен ден имен ден днес
Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес