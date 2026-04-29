Китай учи от САЩ какво да не прави по море

Китай следи внимателно действията на САЩ по море, но по-скоро като предупреждение, отколкото като модел за подражание. Пекин изгражда военноморска мощ, но ще върви по различен път. Това коментира експертът Сидхарт Каушал от Кралския институт за обединени служби (RUSI) в интервю за швейцарското издание Neue Zürcher Zeitung.

Случващото се в Близкия изток показва в пълна степен мащаба на американските военноморски възможности. Десетки бойни кораби действат на хиляди километри от базите си, а самолетоносачни групи поддържат продължително присъствие и висока интензивност на операциите. Това е капацитет, с който в момента никоя друга държава не може да се сравнява.

"Никой друг флот не е способен да провежда подобни операции в такъв мащаб и на такава дистанция", подчертава Каушал.

Според него Китай все още е далеч от подобно ниво. Военноморските му сили нямат достатъчно опит и логистични възможности за дългосрочни мисии далеч от собствените брегове. Ограничен е и броят на самолетоносачите, както и способността за поддържане на интензивни операции извън региона.

- Способен ли е Китай да действа като САЩ в Близкия изток?

- Вероятно не. Китайският флот не може да оперира толкова далеч и с такава интензивност. Но ако говорим за Тайван или Южнокитайско море, ситуацията би изглеждала различно.

Пекин обаче ясно показва амбиция да разширява обсега си. Развитието на морската пехота, строежът на десантни кораби и хеликоптероносачи сочат към подготовка за операции извън непосредствения регион. Въпреки това, по думите на Каушал, Китай по-скоро ще се фокусира върху по-ограничени мисии - патрулиране, ескортиране на конвои и защита на икономически интереси, вместо мащабни военни кампании.

Едно от основните препятствия пред Пекин остава географията. Така наречената "първа островна верига" - от Япония през Тайван до Филипините - сериозно ограничава изхода на китайските сили към открития океан. Липсата на достатъчно военни бази в чужбина също затруднява глобалното присъствие.

Китай изостава и в някои високотехнологични области - например при оръжията с насочена енергия като лазери и микровълнови системи, както и при т.нар. релсови оръдия. Тези технологии изискват огромен ресурс и специализирана инфраструктура.

Въпреки напредъка при безпилотните системи, те не могат да заменят напълно класическите бойни кораби. Контролът върху морски маршрути включва не само военни, но и правни и дипломатически действия, които изискват физическо присъствие и екипажи.

- Кога Китай ще може да защитава самостоятелно ключови морски пътища?

- Пекин вече го прави по свой начин - чрез дипломатически връзки и икономическо влияние. Но в дългосрочен план ще се стреми към по-видимо военно присъствие.

Каушал дава пример с Червено море и Ормузкия проток, където китайските интереси често се защитават не чрез директна военна намеса, а чрез балансирани отношения с различни страни.

По думите му Китай ще може да провежда по-ограничени операции в близко бъдеще, включително подкрепа на съюзнически режими с военни средства. По-сложни и мащабни мисии, сравними с американските, вероятно ще станат възможни едва след десетилетия.

И дори тогава Пекин едва ли ще копира Вашингтон.

"Китай по-скоро разглежда американските военноморски операции като пример за това какво не трябва да се прави", казва Каушал. Според него подобни интервенции рядко носят устойчиви ползи за сигурността.

Въпреки това той предупреждава, че с нарастването на глобалната роля на Китай рискът от въвличане в регионални конфликти също ще расте.

"Щом започнеш да се намесваш в регионалната политика, неизбежно се оказваш въвлечен в конфликти", обобщава експертът.

Превод: Ганчо Каменарски