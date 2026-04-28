28 април 2026, 10:48 часа 255 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Китай построи гигантски кораб за превоз на над 10 000 автомобила

Китайски корабостроителници построиха кораб, който може да превозва над 10 000 автомобила едновременно. Това съобщи Китайската централна телевизия, цитирана от агенция ТАСС. Корабът се задвижва от двойна система, работеща с мазут и втечнен природен газ, и е най-големият в света от този клас - с дължина 230 м. и 40 м. ширина, а максималната му скорост достига 19 морски възела.

Корабът разполага с 14 гаражни палуби

Съдът има 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове автомобили, включително и тежкотоварни, а максималната му вместимост е 10 800 автомобила.

Построен е от компанията Guangzhou Shipyard International за южнокорейската Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. и днес ще бъде пусната в експлоатация в пристанището на град Гуанчжоу.

Китай е световен лидер в корабостроенето с дял от 56 процента от общия тонаж на съдовете, произведени в световен мащаб. Китайските корабостроителници са получили общо 69 процента от всички нови поръчки в света за 2025 година.

Пламен Иванов Отговорен редактор
Кораби Автомобили кораб Китай корабостроители
