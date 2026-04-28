Китай построи гигантски кораб за превоз на над 10 000 автомобила

Китайски корабостроителници построиха кораб, който може да превозва над 10 000 автомобила едновременно. Това съобщи Китайската централна телевизия, цитирана от агенция ТАСС. Корабът се задвижва от двойна система, работеща с мазут и втечнен природен газ, и е най-големият в света от този клас - с дължина 230 м. и 40 м. ширина, а максималната му скорост достига 19 морски възела.

Съдът има 14 гаражни палуби, предназначени за различни видове автомобили, включително и тежкотоварни, а максималната му вместимост е 10 800 автомобила.

Още: Китай с ултиматум към ЕС: Не ни принуждавайте да отвърнем на удара

Построен е от компанията Guangzhou Shipyard International за южнокорейската Hyundai Merchant Marine Co., Ltd. и днес ще бъде пусната в експлоатация в пристанището на град Гуанчжоу.

Китай е световен лидер в корабостроенето с дял от 56 процента от общия тонаж на съдовете, произведени в световен мащаб. Китайските корабостроителници са получили общо 69 процента от всички нови поръчки в света за 2025 година.

Корабен гигант обяви плановете си за Ормузкия проток

Корабни компании въвеждат такси за военен риск в Близкия изток