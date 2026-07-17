Осиновяване на тийнейджъри за принцове: Япония спешно спасява императорския си род

Японският парламент одобри на 17 юли промяна в закона за императорското семейство. Причината е, че драстично намаля броят на неговите членове и страната някак трябва да се справи с този проблем. В момента в императорското семейство има само петима пълнолетни мъже, а реалните наследници на трона са изключително малко.

Това е първото значително изменение на закона, който датира от 1947 г. С измененията се въвеждат две промени:

Разрешава се осиновяването на момчета на 15 и повече години от стари фамилни разклонения, произхождащи от императори, които бяха лишени от статут през 1947 г. Те отново ще стават членове на императорското семейство. Законът предвижда техните бъдещи синове да могат да участват в наследяването на трона;

Съхранява се императорският статут на жени от семейството дори и ако се омъжат за обикновени хора. Предишният закон от 1947 г. лишаваше от императорски статут всяка принцеса, която се омъжеше за "обикновен" японски гражданин.

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Най-спорният момент обаче остава фактът, че се съхранява унаследяването по мъжка линия. Това провокира недоволството на опозицията в парламента.

Император може да стане само мъж, който произхожда по мъжка линия от императорската династия. Така 24-годишната дъщеря на император Нарухито – принцеса Айко – остава лишена от право да наследи трона, въпреки че според много социологически проучвания голяма част от японците подкрепят идеята страната да има императрица.

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Император Нарухито, императрица Масако и дъщеря им принцеса Айко. Снимки: Getty Images

Законът за императорското семейство е приет след Втората световна война и по настояване на окупационните власти тогава от императорския род са изключени 11 странични династични линии, а десетки членове губят статута си на аристократи. Така се стигна до значително намаляване на числеността на фамилията.