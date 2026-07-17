Яхтите на руски милиардери превзеха Бодрум, сред тях и свързвана с Путин

За струпване на луксозни яхти, собственост на руски милиардери, край турския курортен град Бодрум, съобщават турскитемедии, като отбелязват, че сред плавателните съдове в района от края на юни е закотвена и яхта, свързвана с руския диктатор Владимир Путин и неговото семейство. В момента в пристанището на Бодрум и по-широкия район около курорта котва са пуснали луксозните яхти "Реа", която е собственост на руския милиардер Роман Абрамович, и "Дженезис", която е собственост на основателя на руския петролен гигант "Лукойл" Вагит Алекперов.

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В близост до Бодрум от края на юни се намира и 71-метровата яхта "Виктория", за която се смята, че се използва основно от Путин и неговото семейство. "Виктория" е оценявана на стойност от 50 млн. долара и е собственост на компании, свързани с близкия до Путин руски милиардер Генадий Тимченко.

По информация на медиите, цитирани от БТА, в периметър от 150 километра от Бодрум в Егейско море се намират още и яхтите "Ромеа", която е собственост на руския милиардер Александър Несис, "Алтеър", която е собственост на руския милиардер Олег Дерипаска, яхтата "Предатър" - собственост на руския милиардер Искандар Махмудов, както и яхтите "Серенити" и "Юнити", които са собственост на президента на руската държавна банка "ВТБ Банк" Андрей Костин.