Иран съобщи за нови удари по американски бази в Персийския залив

Иран обяви, че в петък е нанесъл нови удари по американски военни обекти в Персийския залив след шеста поредна нощ на американски атаки срещу ирански военни цели. Така крехкото примирие, постигнато миналия месец, окончателно отстъпва място на ежедневни взаимни удари, предава "Ройтерс". Американското Централно командване (CENTCOM) съобщи, че през нощта е извършило нова серия от въздушни удари с цел допълнително отслабване на военните способности на Иран. По данни на командването са били атакувани десетки цели, включително на остров Кешм и в района на Бандар Абас, където се намират най-голямото иранско пристанище, ключови военноморски бази и обекти на Корпуса на гвардейците на ислямската революция. Още: Иран атакува Бахрейн, Йордания и Кувейт, а Тръмп видя приятелски жест от Техеран

Операцията

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Според CENTCOM в операцията са участвали изтребители, безпилотни летателни апарати и военни кораби, които са поразили крайбрежни системи за наблюдение, средства за противовъздушна отбрана, военна логистична инфраструктура и морски военни способности.

От своя страна иранските въоръжени сили съобщиха, че през нощта са атакували американски обекти в Бахрейн и Кувейт. Очевидец е съобщил за звуци от експлозии в катарската столица Доха, а министерството на вътрешните работи на Катар обяви, че дете е било ранено от шрапнел.

Ирански медии съобщиха, че при последната вълна от американски удари са били поразени пет моста, железопътната гара в крайбрежния град Бандар Хамир и летището в Иряншахр в югоизточната част на страната. Държавната агенция ИРНА съобщи, че седем души са загинали при ударите по мостовете в Бандар Хамир. "Ройтерс" отбелязва, че не е успяла независимо да потвърди тази информация.

Ескалацията отново практически спря корабоплаването през Ормузкия проток - най-важния морски маршрут за световната търговия с петрол и природен газ - което доведе до ново повишение на цените на енергията. Техеран възобнови блокадата на протока, а Вашингтон отново наложи блокада на иранските пристанища.

Според източници на "Ройтерс" Иран е сигнализирал, че може да насърчи съюзниците си хути в Йемен да затворят и стратегическия проток Баб ел-Мандеб на входа на Червено море, ако Съединените щати започнат атаки срещу ключова иранска инфраструктура.

Белият дом заяви, че президентът Доналд Тръмп няма да допусне Иран безнаказано да извършва нападения срещу корабоплаването в Ормузкия проток, но остава отворен за дипломатическо решение.

Според ирански източници целта на Техеран е да утвърди контрола си върху Ормузкия проток, без да проваля напълно подписания през юни меморандум за разбирателство, който според иранските власти до голяма степен удовлетворява техните искания.

Иран настоява всички кораби, преминаващи през Ормузкия проток, да използват плавателен коридор в близост до иранския бряг и възнамерява след изтичането на 60-дневния преговорен период, предвиден в меморандума, да започне да събира такси за преминаване. Междувременно САЩ насърчават корабите да използват алтернативен маршрут покрай бреговете на Оман.

Президентът Доналд Тръмп не изключва и използването на сухопътни сили, включително за овладяване на остров Харг, където се намира основният терминал за износ на ирански петрол. Той отново предупреди, че през следващата седмица САЩ могат да нанесат удари по ирански електроцентрали и мостове, ако Техеран не възобнови преговорите.

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