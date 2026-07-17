Документи разкриват изборни слабости: Тръмп обвини Китай в намеса в изборите през 2020 г. (ВИДЕО)

В реч, излъчена в най-гледаното време, президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че е разсекретил разузнавателна информация, която според него показва китайска намеса в изборите в САЩ. Така той възобнови дългогодишните си атаки срещу изборната сигурност, въпреки оценката на американските разузнавателни служби, че няма доказателства Пекин да е променил резултатите от изборите през 2020 г., на които Тръмп загуби срещу Джо Байдън. Освен това президентът каза, че американските телевизии, които не са излъчили речта му тази вечер, трябва да бъдат лишени от лиценз.

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25-минутното обръщение Тръмп заяви, че разсекретява чувствителна информация, показваща, че Китай незаконно е придобил изборните досиета на 220 милиона американци — включително имена, адреси и други данни, използвани за регистрация на гласоподаватели. Той твърди, че членове на американската разузнавателна общност умишлено са потискали информация за мащаба на китайските действия.

Trump:



Starting during the 2020 election cycle, China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history. pic.twitter.com/CH8log2Vz1 — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Тези твърдения противоречат на некласифицирана оценка от 2021 г. на американските разузнавателни служби, която не открива индикации чужда държава да е опитала или успяла да промени „какъвто и да е технически аспект“ от президентските избори през 2020 г. — включително регистрация на гласоподаватели, бюлетини, преброяване или резултати. Оценката е извършена под ръководството на Джон Ратклиф, тогавашен директор на националното разузнаване на Тръмп и настоящ директор на ЦРУ.

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Преди речта на Тръмп някои служители в Белия дом са изразили опасения, че разкриването на информацията за Китай може да бъде подвеждащо. Острите изказвания за Китай рискуват и да разклатят отношенията, които се стабилизираха след миналогодишната скъпа търговска война. Тръмп се надява да се срещне с китайския президент Си Дзинпин през септември, за да обсъдят подобряване на търговските отношения.

Trump:



Dead people are listed as active on the voter rolls. pic.twitter.com/vHTiCMlrmI — Clash Report (@clashreport) July 17, 2026

Преди Тръмп да започне да говори, говорителят на китайското посолство Лиу Чан заяви, че Китай "никога не е и никога няма да се намесва в президентските избори на САЩ."

В речта си за изборната сигурност президентът заяви още, че САЩ "печелят голяма победа в Иран и много скоро ще видите плодовете на този труд".