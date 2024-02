Клати ли се столът на Нетаняху? Два израелски града се разбунтуваха (ВИДЕО)

„Избори сега“ и „Спасете заложниците“ носеха протестиращите в Хайфа, според израелския вестник Yedioth Ahronoth.

В град Реховот десетки хора протестираха пред Института за наука Вайцман, скандирайки лозунги срещу Нетаняху. ОЩЕ: Израел поиска стоп на делото за геноцид, Международният съд на ООН отказа (ВИДЕО)

