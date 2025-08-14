Войната в Украйна:

14 август 2025, 10:14 часа 201 прочитания 0 коментара
Нови 2 труса в Турция: Продължава серията земетресения от неделя

Трус с магнитуд 4,3 по Рихтер е регистриран снощи в 20:39 ч. местно време във водите на Егейско море, близо до югозападния турски окръг Мугла, а в 22:28 ч. в друг окръг в Западна Турция, Балъкесир, е регистрирано земетресение с магнитуд 4 по Рихтер. Епицентърът на земетресението в Егейско море е бил на около 60 километра от пристанищния град Датча в Югозападна Турция на дълбочина 56,8 километра докато вторият трус е бил на дълбочина 10 километра, предаде Анадолската агенция, позовавайки се на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД). 

Двете земетресения са част от стотиците вторични трусове, които продължават да засягат района след земетресението от 6,1 по Рихтер тази неделя, при което загина един човек, а близо 30 други бяха ранени.

За момента няма данни на пострадали хора и материални щети вследствие на двете земетресения.

Стотици жилища са пострадали

Общо 506 жилища в 426 отделни сгради са пострадали тежко или са били напълно разрушени вследствие на земетресението от 6,1 по Рихтер в неделя, съобщи в социалната мрежа Х турският министър на околната среда, градоустройството и изменението на климата Мурат Курум.

До момента турските власти са инспектирали над 23 000 жилища, намиращи се в общо 14 875 отделни сгради, като екипи продължават работата по оценяването на щетите от силното земетресение.

Силният трус причини срутването на жилищен блок в град Съндъргъ в окръг Балъкесир, като при инцидента загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Ден след земетресението в съседния на Балъкесир окръг Маниса друг мъж загина при срутване в повредена при земетресението джамия.

