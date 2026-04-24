Летището в Техеран възобновява международните полети след пауза от 55 дни

Международните полети от летище „Имам Хомейни“ в Техеран, едно от двете основни летища на иранската столица, ще бъдат възобновени от утре. Това съобщи иранската информационна агенция ИСНА, цитирана от Франс прес.

Гражданската въздухоплавателна администрация обяви в понеделник, че летището ще бъде отворено отново след седмици на затваряне поради войната между Иран и Израел и САЩ. Въздушният превоз на пътници в Иран беше преустановен в началото на израелско-американската офанзива на 28 февруари.

"Международните полети от летището до Истанбул и Маскат ще бъдат възобновени от утре", посочи агенция ИСНА.

Още: Знае ли нещо Китай? Страната призова гражданите си да напуснат Иран

В понеделник вече бяха възобновени и международните полети от летище Машхад, в североизточната част на страната.

Тръмп отговори за Путин на Г-20 и каза: Ормузкият проток щеше да е отворен преди дни, аз го затворих (ВИДЕО)