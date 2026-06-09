Американски хеликоптер се разби до Ормузкия проток, Тръмп разкри състоянието на пилотите (ВИДЕО)

Хеликоптер Apache „Апачи“ на американската армия се разби в понеделник, 8 юни, в близост до Ормузкия проток, а двамата членове на екипажа бяха спасени, съобщи The New York Times, позовавайки се на двама души, запознати с инцидента. Президентът на САЩ Доналд Тръмп днес потвърди, че пилотите са добре и че Съединените щати ще публикуват доклад за случилото се. „Пилотите са добре... Утре ще публикуваме доклад, но пилотите са добре“, каза републиканецът по пътя към Белия дом.
Тръмп заяви, че е имал „много добър разговор“ с израелския премиер Бенямин Нетаняху и не го обвинява, че е отвърнал на удара, след като Израел беше атакуван от Иран в отговор на израелски въздушни нападения срещу предградие на ливанската столица Бейрут. Там израелците твърдяха, че са поразили обекти на подкрепяната от Техеран шиитска групировка "Хизбула", което отключи нова ескалация във войната. След взаимни удари Израел и Иран съобщиха, че спират обстрела помежду си - самият Тръмп призова за това.
„Имахме много добър разговор и той беше ударен, а той отвърна на удара. И не мога да го обвинявам за това“, каза Тръмп за Нетаняху. „Те си разменяха удари и сега и двете държави се съгласиха, чрез мен, да спрат", похвали се той.
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Тръмп твърди, че САЩ са близо до сделка с Иран
Тръмп добави, че САЩ са близо до постигане на споразумение с Иран, като изтъкна, че такова би било по-ефективно от по-нататъшни бомбардировки.
„Ако отидем и бомбардираме, което можем да направим много лесно, ако искаме, и прекараме още две или три седмици в бомбардировки, те няма да имат нищо останало“, каза Тръмп. „Но проливът няма да бъде отворен в продължение на месеци. Ако бомбардираме, много хора ще бъдат убити. Кой иска да направи това? Аз не искам".
Вицепрезидентът Джей Ди Ванс потвърди - Съединените щати ще се стремят към сключване на споразумение с Иран, независимо от позицията на Израел. "На Израел може да му харесва, а може и да не му харесва, но ние смятаме, че това е в интерес на Съединените щати", заяви Ванс.
The United States will pursue a deal with Iran regardless of Israel’s position, Vance said.— NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026
“Israel may like it or may not like it, but we believe it is in the interests of the United States.”
Earlier, Trump warned Netanyahu that he could be left “one-on-one with Iran” if… pic.twitter.com/Z9Tz6s7VK7
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По-рано Тръмп предупреди Нетаняху, че може да остане „сам срещу Иран“, ако Израел продължи ударите си - по информация на американски медии.