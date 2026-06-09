Тайван тренира как да унищожава китайски кораби при десант (ВИДЕО)

Тайванската армия проведе крайбрежно учение със стрелби и сценарий на нахлуващи китайски военни сили. В рамките на учението бяха изстреляни ракети и артилерийски снаряди, за да бъде спрян десант с кораби-амфибия в рамките на така наречения от тях по-реалистичен боен сценарий с по-малко време за подготовка, предаде Ройтерс. В ученията бяха използвани ракетни системи за залпов огън, самоходни гаубици, противотанкови ракети и минохвъргачки.

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Китай, който разглежда демократично управлявания Тайван като своя територия, никога не се е отказал от употребата на сила, за да постави острова под свой пълен контрол, а китайски военни самолети и кораби оперират почти ежедневно и навлизат както във въздушното, така и в морското пространство на Тайван. Но Пекин засега твърди, че Тайван по мирен път и на практика ще е неделима част от Китай.

Маневрите се проведоха едновременно от осем позиции по протежение на 20 км от крайбрежието около град Тайчунг в централната част на Тайван, пише БТА.

Taiwan prepares to greet a Chinese landing force with firepower



The military conducted large-scale drills simulating a response to a seaborne invasion, deploying rocket artillery, self-propelled howitzers, anti-tank missiles, and mortars.



The exercises come amid growing… pic.twitter.com/xedzUTMQ0i — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

Тайванското правителство модернизира въоръжените си сили, като добавя нови и по-мобилни оръжия, но също така прави обучението не толкова предсказуемо и по-близко до ситуация, с която войниците биха се сблъскали в реална бойна обстановка.

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