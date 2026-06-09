Италия се готви да обвини израелски министър за извършване на мъчения над италианци

Италиански прокурори са започнали разследване срещу израелския министър на националната сигурност Итамар Бен-Гвир заради отношението към активисти, задържани след като Израел прехвана поредна флотилия с помощи за Газа миналия месец. Бен-Гвир е разследван по подозрение за изтезания и отвличане, включващи италиански граждани сред задържаните активисти.

За момента не са повдигнати обвинения - прокурорите ще стигнат до искане съдебен процес, ако преценят, че има достатъчно доказателства за вината на Бен-Гвир, уточнява турският информационен проект Clash Report.

Итамар Бен-Гвир е една от най-скандалните фигури в израелската политика - той има забрана да стъпва във Франция (там е персона нон грата) и Испания, точно защото при предишен опит на флотилия с хуманитарна помощ да стигне до Газа той публикува в социалната мрежа "Х" снимки на арестувани активисти в унизителни пози. Вече на няколко пъти такива флотилии тръгваха към Газа през Средиземно море, но Израел спря всичките - включително имаше опити някои от флотилиите да пробият с Грета Тунберг - Още: На колене с вързани ръце: Израелски министър унижи задържани активисти от флотилията за Газа (ВИДЕО)

Пример какво представлява Бен-Гвир - той настоява всички цивилни израелци да носят оръжие и да са готови да го употребяват, защото оръжието спасявало животи. Интересно колко хора биха загубили живота си, ако на света нямаше оръжие?

Israeli National Security Minister Ben-Gvir:



Weapons for civilians. All the time, all the time, weapons save lives.



I tell citizens and residents: go arm yourselves. It saves lives. pic.twitter.com/VaKThsRoY5 — Clash Report (@clashreport) June 9, 2026

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