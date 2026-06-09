САЩ и Иран се доближават до ядрено споразумение: Какви са основните точки в документа?

Въпреки скорошните напрежения, преговарящите на САЩ и Иран са постигнали напредък по възможна ядрена сделка. Това съобщава The New York Times, позовавайки се на свои източници.

Според изданието, основните точки, обсъждани в момента, са:

Спиране на обогатяването на уран — САЩ искат Иран да спре обогатяването на уран за 20 години, но преговорите се насочват към възможна замразяване за 15 години.

— САЩ искат Иран да спре обогатяването на уран за 20 години, но преговорите се насочват към възможна замразяване за 15 години. Намаляване на запасите от уран на Иран — Обогатеният уран на Иран ще бъде разрешен за цивилни цели под международен надзор, което ще предотврати неговото използване във въоръжения.

— Обогатеният уран на Иран ще бъде разрешен за цивилни цели под международен надзор, което ще предотврати неговото използване във въоръжения. Демонтиране на ядрени съоръжения — САЩ искат Иран да затвори основните обекти в Натанз, Фордо и Исфахан. Иран може да се съгласи да затвори някои, но иска да запази поне едно съоръжение в действие.

— САЩ искат Иран да затвори основните обекти в Натанз, Фордо и Исфахан. Иран може да се съгласи да затвори някои, но иска да запази поне едно съоръжение в действие. Разрешаване на изненадващи инспекции — Международните инспектори ще получат по-широк достъп за проверка на спазването, включително потенциално непредварително обявени инспекции.

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Преговорите обаче остават сложни поради възобновените военни удари, включващи Иран, Израел и САЩ. Въпреки това и двете страни все още преговарят, като подробни дискусии потенциално ще продължат в Швейцария. Един голям нерешен проблем е кога и как Иран ще възстанови достъпа си до около 25 милиарда долара замразени активи, пише още New York Times.

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Същевременно информационна агенция, свързана с иранската републиканска гвардия, обяви, че Иран се е съгласил да спре огъня срещу Израел. До това решение се е стигнало, след като САЩ размразиха активи на стойност 3 милиарда долара на Иран, преведени от Абу Даби до Техеран въпреки активните ограничения на въздушното пространство. Сделката беше уредена чрез катарска делегация, като САЩ също обещаха, че Израел ще ограничи своите атаки срещу Ливан.

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