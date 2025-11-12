Манекенка: Рискувах кариерата си, за да подкрепя Израел

Когато канадската моделка от словашки произход Мириам Матова започнала да публикува в социалните мрежи постове в подкрепа на Израел след нападенията на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., тя изгубила хиляди последователи в "Инстаграм", а една от ПР агенциите прекратила договора ѝ с мотива, че е "твърде политически обвързана". "Казаха ми да изтрия хаштаговете и да остана неутрална. Баба ми обаче винаги ми е казвала, че по време на Холокоста всички са мълчали. Аз си обещах никога да не мълча", споделя 33-годишната Матова по време на първото си посещение в Израел.

Така профилът ѝ в социалните мрежи се променил - добавила хаштага #BringThemHome, започнала да публикува повече за юдаизма и за правото на Израел да се защитава. "Рискувах кариерата си, но си заслужаваше. Намерих агенция, която споделя моите ценности", казва тя пред израелската новинарска агенция ТПС.

Този ангажимент я отвел в Южен Израел този месец заедно с неправителствената организация "Приятели на Израел", където посетила мястото на масовото убийство по време на фестивала "Нова". Мириам прекарала там три часа, плачейки сред изгорените коли и снимките на жертвите. Най-силно я развълнували не руините, а благодарността на военнослужещите, които я посрещнали.

"Те ми благодариха, че съм отделила две минути от времето си, докато самите те рискуват живота си всеки ден. Те са героите, аз съм просто глас, който говори за тях", каза тя. "Тези млади хора се върнаха от война и въпреки всичко останаха усмихнати. Това ми показа колко силен е еврейският народ днес."

Матова намира болезнени паралели между случилото се и историята на собственото ѝ семейство - баба ѝ и прабаба ѝ оцелели в Холокоста, но останалите били убити. "Когато видях какво се е случило тук, сякаш чух отново историята на баба ми, но през XXI век. Болката е огромна. Това са били млади хора, които просто са танцували или са спели в домовете си. На никого не са навредили и въпреки това бяха избити."

Преди 7 октомври Мириам е градила успешна кариера на модел. Пътувала е по света, спечелила титлите "Мис Словакия" и "Мис Вселена Бикини" 2013. Сега живее в Торонто, където, по нейните думи, антисемитизмът е станал част от ежедневието ѝ. "Всеки петък на улицата ми има протести против Израел, но аз нося своята Давидова звезда и тениска от фестивала "Нова" навсякъде с гордост. Не се страхувам - това е, което те искат. Ако покажем страх, те печелят."

Няколко дни преди пътуването си до Израел, непознат ѝ извикал "мръсна еврейка" в бар в Торонто. "Ако бях показала страх, щеше да се почувства силен. Затова се засмях. Не може да позволиш на омразата да те контролира", каза тя.

Първото посещение на Мириам в Израел е част от мисия на "Приятели на Израел", която е предоставила над 55 милиона долара помощ за граждански отбранителни екипи и за хора с посттравматичен стрес. Нейната кауза е да помага на военнослужещи, страдащи от посттравматичен стрес, особено на младежи, които се връщат от бойни действия. "Тази работа е най-смислената част за мен. Това не е политика, а е лечение", подчерта тя. "Тези военнослужещи са на по 18, 19, 20 години. Видели са неща, които никой не трябва да вижда. Не можем да ги оставим сами с болката им."

През последните две години над 3700 военнослужещи са били диагностицирани с посттравматично стресово разстройство, а 9000 са подали молба за диагностициране.

"Когато един човек се излекува, цялото му семейство се излекува. Това е като домино ефект", каза Мириам. "Приятели на Израел" вече е осигурила над 40 000 часа терапия чрез своята програма "Здрав ум", фермата "Матания" и психотерапевтични лагери. Само фермата "Матания", която действа като терапевтичен център в Северен Израел, е помогнала на над 5500 души от май 2024 г. насам. През октомври 2025 г. центърът получил официално одобрение от Министерството на отбраната да лекува военнослужещи.

Преди да се посвети каузата си, Мириам е защитила докторска степен по политически науки. На 14-годишна възраст получила предложение за 7-годишен договор за модел, но майка ѝ настояла първо да завърши училище. "Можех да пътувам едва след като навърших 17 и само ако имах високи оценки."

Баща ѝ, химик и фармацевт, я вдъхновил да обича ученето. "В еврейските семейства образованието е всичко. Хората питат защо евреите успяват - защото нашите родители ни учат на стойността на знанието", каза тя. "Като дете не го разбирах, но днес съм благодарна. Образованието ми даде дисциплина, цел и способността да използвам гласа си отговорно." Сега кариерата ѝ в модата има нов смисъл. "Хората обръщат внимание, защото изглеждаш по определен начин. Но аз използвам това, за да говоря за нещо по-важно - за Израел, за нашия народ, за истината."

Мириам работи с еврейски фотографи, израелски дизайнери като Рони Кобо, и подкрепя местни творци, за да разпространява еврейската култура. "Преди моделството беше просто за пари и корици. Сега има смисъл и мога да използвам гласа си за нещо добро", завършва тя, цитирана от БТА.

