Тръмп заплаши да "взриви" газовото меганаходище "Южен Парс" (ВИДЕА)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да „взриви изцяло“ газовото меганаходище "Южен Парс" в Персийския залив, разработвано заедно от Иран и Катар, предадоха ДПА, Ройтерс и БТА. То е от стратегическо значение за енергийния сектор на Иран и осигурява около 70 процента от газовото потребление на Ислямската република. Тръмп заяви в публикация в своята платформа "Трут соушъл", че Израел е ударил "сравнително малка част от цялото“ газово находище, и то без САЩ или Катар да знаят. Още: Атака срещу най-голямото газово находище в света и нов сериозен скок в цената на петрола

🚨 BREAKING: Gas fields are on fire in Iran



Footage shows facilities in South Pars after strikes by Israel and the United States. pic.twitter.com/ExSVmGHGDw — NEXTA (@nexta_tv) March 18, 2026

Израел няма да атакува отново "Южен Парс", смята Тръмп

Iran's largest gas processing facility in Iran’s South Pars field in Bushehr province, a critical hub producing about 75% of the country’s natural gas and supplying most power generation, is ablaze.



At the same time, Iran’s Revolutionary Guards issue evacuation warnings for… https://t.co/2i5wTA4Ja0 pic.twitter.com/nkUZoz6suZ — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026

"За съжаление, Иран не е бил наясно с това, нито с някой от съответните факти, свързани с атаката в "Южен Парс", и неоправдано и несправедливо е атакувал част от съоръжението за втечнен природен газ на Катар“, заяви американския държавен глава, имайки предвид ракетите, изстреляни по газопреработвателния комплекс в Рас Лафан.

Тръмп посочи, че Израел няма да атакува отново "Южен Парс", "освен ако Иран неразумно атакува една крайно невинна страна, в този случай Катар“. По думите му в този случай САЩ "ще взривят цялото газово находище "Южен Парс" с мощ, каквито Иран никога не е виждал досега“.

„Не искам да разрешавам това ниво на насилие и разрушение заради дългосрочните последици, каквито ще има върху бъдещето на Иран“, продължи Тръмп. "Но ако катарският природен газ бъде отново атакуван, няма да се поколебая да го направя“, отбеляза той.

Минути преди Тръмп да публикува съобщението, катарските власти съобщиха за новата иранска атака срещу индустриалния град Рас Лафан, отбелязва ДПА.

