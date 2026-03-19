СЗО се готви за най-лошия сценарий - "ядрена зима"

Служители на Световната здравна организация (СЗО) се подготвят за ядрена катастрофа, ако войната между САЩ и Израел с Иран ескалира допълнително. Според Politico, организацията следи отблизо последиците от ударите по ядрените съоръжения на Иран и се подготвя за евентуални ядрени заплахи.

"Най-лошият сценарий е ядрен инцидент и това е нещо, което ни тревожи най-много", каза Ханан Балхи, регионален директор на СЗО за Източното Средиземноморие. "Колкото и да се подготвяме, няма нищо, което да предотврати вредата, която ще се случи в региона и в световен мащаб, ако това в крайна сметка се случи - и последствията ще продължат десетилетия", каза тя.

WHO prepares for a "nuclear winter"



The World Health Organization has begun preparing for a potential nuclear catastrophe amid the escalating war between the U.S. and Israel against Iran.



According to Politico, the organization is closely monitoring the aftermath of strikes on… pic.twitter.com/Sq7yeu5QtP — NEXTA (@nexta_tv) March 19, 2026

В момента няма признаци на радиоактивно замърсяване в региона, но съоръжения в близост до атомната електроцентрала в Бушер вече са били обект на атаки.

Отбелязва се също, че Иран може да атакува Израел и ядрените съоръжения на ОАЕ.

Балхи също предупреди, че атаките срещу ирански петролни съоръжения по-рано този месец, които заляха Техеран в черен дим, могат да имат значителни последици за здравето, като например респираторни заболявания.