Важна среща във Вашингтон: Япония търси засилване на съюза със САЩ

19 март 2026, 6:08 часа 361 прочитания 0 коментара
Важна среща във Вашингтон: Япония търси засилване на съюза със САЩ

Японската министър-председателка Санае Такаичи пристигна във Вашингтон за важни разговори с президента Доналд Тръмп, предаде Киодо. Срещата цели да затвърди позицията на Япония като незаменим американски партньор в Азия, дори когато Тръмп насочва вниманието си към Близкия изток заради войната с Иран, отбелязва японската новинарска агенция.

Подчертавайки необходимостта от деескалация на напрежението в Близкия изток, Такаичи заяви пред репортери в Токио преди да замине на тридневно посещение в САЩ, че се надява да засвидетелства силата на двустранните връзки с Тръмп по въпроси, вариращи от безопасността до икономиката.

"Глобалният мир и стабилност са застрашени, включително по отношение на безопасността на корабоплаването в Ормузкия проток и енергийната сигурност. Ако настоящата нестабилна ситуация се запази, нещата ще станат още по-трудни както за Япония, така и за Съединените щати, а и за целия свят“, каза лидерката на управляващата Либералнодемократическа партия (ЛДП).

Предвидено е днес в Белия дом Такаичи и Тръмп да обсъдят начини за по-нататъшно укрепване на съюза между Япония и САЩ и за развитие на сътрудничеството в областта на икономическата сигурност в контекста на нарастващото влияние на Китай, заявиха от японското правителство.

Очаква се двамата лидери да потвърдят устойчивото прилагане на двустранната търговска сделка, касаеща и митата за вноса, която бе сключена през юли миналата година, обръща внимание Киодо, цитирана от БТА.

Съгласно споразумението Токио се ангажира да насочи 550 милиарда долара към американски проекти в ключови индустрии, включително енергетиката, добива на стратегически суровини, производството на полупроводници и корабостроенето. В замяна правителството на Тръмп намали митата върху стоки, внасяни в САЩ от Япония, припомня агенцията.

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Япония Доналд Тръмп Санае Такаичи
