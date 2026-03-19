Лайфстайл:

Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран. Катар и Саудитска Арабия са на ръба да атакуват (ВИДЕО)

19 март 2026, 7:55 часа 320 прочитания 0 коментара
Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за над 200 милиарда долара за финансиране на войната в Иран. Това твърди източник от администрацията на американския президент Доналд Тръмп пред The Washington Post. Тази сума би надхвърлила значително разходите за мащабната кампания на от въздушни удари до момента и вместо това би целяла спешно увеличаване на производството на оръжие, изразходвано при ударите на американските и израелските сили по хиляди цели през последните три седмици.

Досега директната цена на войната на САЩ срещу Иран вече влезе в графата на милиардите - по-точно 11 млрд. долара. Но не е ясно колко още пари ще поиска Тръмп от Конгреса. Негови съветници смятат, че няма начин Конгресът да одобри толкова колосална сума. Още преди войната в Иран Тръмп призова за отбранителен бюджет от 1,5 трилиона долара, което представлява увеличение с над 50 процента спрямо предходната година.

Искането за финансиране вероятно ще предизвика сериозна политическа битка в Конгреса, тъй като обществената подкрепа за тази инициатива остава слаба, а демократите я критикуват остро.

Още: Тръмп заплаши да "взриви" газовото меганаходище "Южен Парс" (ВИДЕА)

Арабският свят е на ръба

След като снощи Иран атакува рафинерия за втечнен газ в Катар, емирството реши да обяви за персона нон грата служителите на иранското посолство, всички аташета и работещите в отделните звена на представителството на Техеран. Всички трябва да напуснат Катар за 24 часа, предадоха специализираните издания De Re Militari и Clash Report - ОЩЕ: Иран изпълни заканата си: Удари рафинерия за втечнен природен газ в Катар (ВИДЕО)

Не само Катар обаче - системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS на НАСА отчете пожари при петролния терминал и рафинерията в Янбу, Саудитска Арабия, на Червено море. Засега обаче ОАЕ е арабската държава, която понася основните удари от иранските ракети и дронове - дори Израел е много по-малко обстрелван от Техеран:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Саудитският външен министър Файсал бин Фархан ал Сауд реагира изключително остро на продължаващите ирански въздушни удари. Той предупреди, че Саудитска Арабия няма да се огъне пред иранския натиск и напротив, този натиск "ще гръмне в лицето на Иран". Ал Сауд пак предупреди, че кралството няма да се поколебае да защити своето. Той стигна и по-далеч, като категорично заяви, че Иран не може с това поведение да има каквито и да е претенции да обединява и защитава ислямския свят, след като атакува редица ислямски държави. И дори не само сега, а и преди - Ал Сауд даде пример с хутите и шиитските милиции в Ирак и какво правеха - Още: Разкритие: Иран систематично унищожава радари в Близкия изток

На този фон, иранската футболистка Шива Амини каза пред Fox News защо някои от колежите ѝ решиха да се върнат в Иран, макар Австралия да им предложи убежище - защото семействата им са там и ще бъдат измъчвани:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Катар Саудитска Арабия петрол Пентагона американски военен бюджет война Иран
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес