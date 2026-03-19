Тръмп иска 200 млрд. долара да воюва с Иран. Катар и Саудитска Арабия са на ръба да атакуват (ВИДЕО)

Пентагонът е поискал от Белия дом да одобри искане към Конгреса за над 200 милиарда долара за финансиране на войната в Иран. Това твърди източник от администрацията на американския президент Доналд Тръмп пред The Washington Post. Тази сума би надхвърлила значително разходите за мащабната кампания на от въздушни удари до момента и вместо това би целяла спешно увеличаване на производството на оръжие, изразходвано при ударите на американските и израелските сили по хиляди цели през последните три седмици.
Досега директната цена на войната на САЩ срещу Иран вече влезе в графата на милиардите - по-точно 11 млрд. долара. Но не е ясно колко още пари ще поиска Тръмп от Конгреса. Негови съветници смятат, че няма начин Конгресът да одобри толкова колосална сума. Още преди войната в Иран Тръмп призова за отбранителен бюджет от 1,5 трилиона долара, което представлява увеличение с над 50 процента спрямо предходната година.
Искането за финансиране вероятно ще предизвика сериозна политическа битка в Конгреса, тъй като обществената подкрепа за тази инициатива остава слаба, а демократите я критикуват остро.
Арабският свят е на ръба
След като снощи Иран атакува рафинерия за втечнен газ в Катар, емирството реши да обяви за персона нон грата служителите на иранското посолство, всички аташета и работещите в отделните звена на представителството на Техеран. Всички трябва да напуснат Катар за 24 часа, предадоха специализираните издания De Re Militari и Clash Report - ОЩЕ: Иран изпълни заканата си: Удари рафинерия за втечнен природен газ в Катар (ВИДЕО)
Не само Катар обаче - системата за отчитане на топлинни петна по земната повърхност FIRMS на НАСА отчете пожари при петролния терминал и рафинерията в Янбу, Саудитска Арабия, на Червено море. Засега обаче ОАЕ е арабската държава, която понася основните удари от иранските ракети и дронове - дори Израел е много по-малко обстрелван от Техеран:
NASA's FIRMS satellite map shows something is indeed burning near the oil terminal and refinery in Yanbu, Saudi Arabia on the Red Sea.
Iranian sources had earlier claimed they carried out a missile strike in that area. pic.twitter.com/YU7GIfPTLx
➡️ Statistics of Iranian strikes on the monarchies of the Persian Gulf. So far, the UAE has been hit the hardest
WATCH: Very low Iron Dome interception of an Iranian missile at the last moment. pic.twitter.com/DaOsPWsEYs— Clash Report (@clashreport) March 18, 2026
Саудитският външен министър Файсал бин Фархан ал Сауд реагира изключително остро на продължаващите ирански въздушни удари. Той предупреди, че Саудитска Арабия няма да се огъне пред иранския натиск и напротив, този натиск "ще гръмне в лицето на Иран". Ал Сауд пак предупреди, че кралството няма да се поколебае да защити своето. Той стигна и по-далеч, като категорично заяви, че Иран не може с това поведение да има каквито и да е претенции да обединява и защитава ислямския свят, след като атакува редица ислямски държави. И дори не само сега, а и преди - Ал Сауд даде пример с хутите и шиитските милиции в Ирак и какво правеха - Още: Разкритие: Иран систематично унищожава радари в Близкия изток
Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud slams Iran:
The Kingdom will not succumb to pressure. On the contrary, this pressure will backfire.
We reserve the right to take military action if deemed necessary.
Saudi Arabia's Foreign Minister Prince Faisal bin Farhan Al Saud slams Iran:
I do not understand how they claim to defend Islamic causes while attacking Islamic countries.
They are not attacking just one nation—Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar, the UAE, Oman, Lebanon,…
На този фон, иранската футболистка Шива Амини каза пред Fox News защо някои от колежите ѝ решиха да се върнат в Иран, макар Австралия да им предложи убежище - защото семействата им са там и ще бъдат измъчвани:
Former Iranian football player Shiva Amini explains why Iranian female football team decided to return home: threats of torture and violence against their families
"They threatened the women's national team in Australia with torture, imprisonment and rape of their family…"
US fighter jets and drones struck an Iranian Cobra V-8 electronic warfare system along with a camouflaged ballistic missile launcher and a Shahed-136 drone prepared for launch. #Iran pic.twitter.com/ZJow0A30gb— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 18, 2026