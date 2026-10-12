Маскиран като шампоан: Хванаха жена с 3,6 кг течен кокаин

Бразилка рискува да прекара живота си в индонезийски затвор, след като беше хваната с близо четири килограма течен кокаин, скрит в тоалетни принадлежности, съобщи полицията на популярния курортен остров Бали. Полицията и митническите служители арестуваха 36-годишната жена малко след като тя кацнала в Бали от Бразилия миналия вторник. В багажа ѝ са открити над 3,6 килограма течен кокаин в седем флакона шампоан и други продукти за лична хигиена. „Ние сме поели ангажимент да гарантираме, че няма място за незаконен трафик на наркотици в региона на Бали“, каза говорителят на полицията Ариасанди, който подобно на много индонезийци има само едно име, предава АФП, цитирана от БГНЕС. Още: С тегло на модел: 54-килограмова пратка кокаин заловиха в Пирея

Полицията съобщи, че при ареста е извършено едно от най-големите задържания на течен кокаин в Бали. Жената казала на полицията, че бразилец ѝ е наредил да достави наркотиците на някого в Бали срещу заплащане от 50 000 долара.

Доживотен затвор или смърт

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Индонезия има едни от най-строгите закони за борба с наркотиците в света, включително смъртното наказание за трафикантите, но поддържа мораториум върху екзекуциите от няколко години. Още: Испания разби група за трафик на кокаин от Нидерландия до Мароко В страната има десетки предполагаеми чуждестранни трафиканти, осъдени на смърт. Жената е изправена пред доживотен затвор, ако бъде призната за виновна. Индонезия за последно изпълни смъртната присъда през 2016 г., когато един индонезиец и трима нигерийци, осъдени за престъпления, свързани с наркотици, бяха разстреляни.

През юли малайзийски пилот беше арестуван за предполагаемо контрабандно пренасяне на повече от 70 000 таблетки екстази в куфара му и за това, че е управлявал самолет до Индонезия, докато е бил под въздействието на метамфетамин, MDMA и кокаин. Още: Хърватия е заловила 745 килограма кокаин