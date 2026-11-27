Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 27 ноември 2026 г.

ЕДИНОДУШНО: ПАРЛАМЕНТЪТ ОСЪДИ НАСИЛИЕТО НАД БЪЛГАРИ В МАРСИЛИЯ И ПОИСКА РАЗСЛЕДВАНЕ

Народното събрание прие с пълно единодушие декларация, с която осъди насилието срещу български граждани в Марсилия след футболната среща между Олимпик Марсилия и Левски на 26 ноември 2026 г. Документът беше подкрепен от всички 185 депутати, участвали в гласуването.

"НЯКОЙ ДАДЕ КОМАНДА ДА СЕ АТАКУВАТ БЪЛГАРИТЕ В МАРСИЛИЯ": ТОДОР БАТКОВ С РАЗКАЗ ЗА ACTUALNO

"Някой даде команда да се атакуват българите в Марсилия. Видях терористичен атентат от страна на фенове на Марсилия". Това заяви ексклузивно пред Actualno.com Тодор Батков-младши, който е пряк свидетел на нападението срещу българските привърженици на Левски във Франция. По думите му атаката е била предварително организирана, а агресорите са разполагали с хладно оръжие и различни средства за нападение.

"ВРАТИТЕ БЯХА ОТКЛЮЧЕНИ! КАК ВНЕСОХА ОРЪЖИЯТА?": АСИМ АДЕМОВ С ПОТРЕСАВАЩ РАЗКАЗ В СТУДИО ACTUALNO

Как въоръжени хулигани са успели да преминат безпрепятствено през няколко сектора на "Стад Велодром" и да нападнат официалната делегация на Левски? Защо вратите между секторите са били отключени и как на стадиона са попаднали метални пръти, бухалки и други предмети, използвани при побоя? Тези въпроси постави бившият евродепутат Асим Адемов в специално интервю за "Студио Actualno", в което разказа за преживения ужас в Марсилия и изрази съмнения, че нападението е било предварително подготвено.

ТЕРОРИЗЪМ И ОПИТ ЗА УБИЙСТВО ОТ "МАРСИЛИЯ": ДА ПРИВИКАМЕ ФРЕНСКИЯ ПОСЛАНИК, ДА ГИ ИЗХВЪРЛЯТ ОТ ЕВРОПА

"Тероризъм и опит за убийство от страна на феновете на Олимпик "Марсилия". Призовавам нашите държавници и политици да привикат посланика на Франция да дава обяснение". Това заяви пред bTV Тодор Батков-син за ексцесиите във Франция. Той настоя за изключване на "Марсилия" от евротурнирите, както и да има крути мерки спрямо клуба от Франция. Още: Официални данни колко фенове на "Левски" са ранени при побоищата в Марсилия

ПОЧЕТНИЯТ КОНСУЛ НА БЪЛГАРИЯ В МАРСИЛИЯ ВИДЯ АДЕКВАТНА ПОЛИЦИЯ НА МАЧА С "ЛЕВСКИ"

"Мога да ви уверя, че бях на стадиона и имаше страшно много полиция". Това заяви Мирей Мартен, почетен консул на България в Марсилия, която добави, че полицията веднага реагирала, когато почнали боевете.

ЕКИМДЖИЕВ АЛАРМИРА ЗА ОБВЪРЗАНОСТИ ОКОЛО "ОСЕМТЕ ДЖУДЖЕТА" И ЗАПЛАХА ОТ РЕКЕТ С КОМПРОМАТИ В НОВИЯ ВСС

Хора от подземието попадат в новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС). Това предупреди адвокатът Михаил Екимджиев в ефира на Нова телевизия след избора на новия ВСС и парламентарната му квота. По думите му това става включително и през квотата на "Прогресивна България", въпреки обещанията да се прочисти съдебната система от мрежите на Петьо Еврото и Нотариуса.

ВДИГАТ ПРАГА ЗА ДДС ДО 75 000 ЕВРО, НО СПОРЪТ ЗА ИМОТИТЕ РАЗДЕЛИ ПАРЛАМЕНТА

Народното събрание прие на второ четене промените в Закона за данък върху добавената стойност (ДДС), с които прагът за задължителна регистрация ще бъде увеличен поетапно до 75 000 евро през 2029 г. Управляващото мнозинство подкрепи предложението, но дебатите в пленарната зала бяха белязани от остри спорове за почти двойното увеличение на глобите за данъчни нарушения и за новите правила, които могат да засегнат физически лица при продажба на недвижими имоти.

СДЕЛКАТА ЗА "ЛУКОЙЛ": ЕКСПЕРТИ С КОМЕНТАР КАК С 3 МЛРД. ДОЛАРА СЕ КУПУВАТ АКТИВИ, ОЦЕНЕНИ НА 16 МЛРД. ДОЛАРА

Американски милиардер (Тод Боули) и американската държава купуват задграничния бизнес на "Лукойл", включително рафинерията в Бургас. Плащат не с пари, а с руски активи, които са замразени, а сделката още чака зелена светлина от Вашингтон. Какво ще се промени на нашия пазар и ще усетим ли тази сделка по цената на колонка? Още: Радев: Ако ЕС раздели заема за Украйна на две, ще участваме. Искаме ясна сума за Черно море

БЪЛГАРИЯ ГОТВИ ЖП ЛИНИИ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В "АЛТЕРНАТИВА НА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК": БЮДЖЕТ 2027 В ТРАНСПОРТА

Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) представи на 27 ноември бюджета си за 2027 г. Министър Георги Пеев го определи като "консервативен, прагматичен, възможен в настоящата действителност и фокусиран върху завършване на определени проекти и инициативи". Бюджетът на ведомството е изключително свързан с европейското финансиране, свързан е и със средствата от националния бюджет, така че "добрият баланс" между двете и ефективното разходване ще доведе до успешното завършване на определни проекти, увери Пеев.

ПРИ ВОЙНА ДЪРЖАВАТА НЯМА ДА ПРЕДУПРЕДИ ХОРАТА: ЕКСПЕРТЪТ НИКОЛАЙ КОСТОВ ОБЯСНЯВА (ВИДЕО)

Занимавам се с темата за оцеляването от доста години. Малко преди да започне войната в Украйна, беше ясно, че такова събитие ще се случи. Тогава събрах семейството си и им казах в два часа какво да правят, ако аз не съм при тях. Така се роди идеята за “Ръководството за оцеляване по време на война".

ТРЪМП МОЖЕ ДА ВЪРНЕ ВЕЛИКОБРИТАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Никой не защитава по-красноречиво тезата за повторното присъединяване на Великобритания към Европейския съюз от Доналд Тръмп - човек, който открито презира блока. На срещата на върха в Шънджън миналата седмица с авторитарния Си Дзинпин и войнолюбивия Владимир Путин американският президент ликуваше: „Пишем история“.

ТРЪМП ПРИЗНА КОЙ ПО-ДОБРЕ ОТ НЕГО ЩЕ ИЗВОЮВА МИР В УКРАЙНА. ВИДИМИ ДАННИ, ЧЕ КИМ Е СПРЯЛ СНАРЯДИТЕ ЗА РУСИЯ (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Над 800 души успяха да излязат. Те бе можеха да излязат, защото там е военна зона, толкова опасно. Може би тя трябва да преговаря – договори чудесно спиране на огъня". Това заяви американският президент Доналд Тръмп, визирайки съпругата си Мелания. Тя излезе на преден план с примирието в Олешки, на източния бряг на река Днепър в Херсонска област – ОЩЕ: Заради мисията в Олешки: Украйна връчи официално "Ордена на княгиня Олга" на Мелания Тръмп (ВИДЕО)

МЕЖДУ ТЕАТЪРА, КИНОТО И ЛЮБОВТА: ФИЛИП БУКОВ ОТКРОВЕНО ПРЕД ACTUALNO.COM (ВИДЕО)

Какво е общото между любовта, изкуствения интелект, таро картите и астрологията? Отговорът на този въпрос ще получим в най-новата постановка "Грешката е вярна", чиято премиера ще бъде на 14 декември в Thѐatro (Театро отсам канала) от 19:30.