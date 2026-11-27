Николай Денков от "Продължаваме промяната" оспори твърденията на управляващите, че бюджетните дефицити са наследство от предишни правителства. В "Панорама" по БНТ той цитира справка от Сметната палата.

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„Първо искам абсолютно категорично да кажа, че натрупани дефицити в бюджета до 24-та година включително, когато ние правихме бюджетите, всъщност няма. Това го показа и проверката от Сметната палата, официалният им доклад категорично казва: проблемите са от 25-та и 26-та година и именно заради тези проблеми ние направихме големите протести, в които в края на краищата падна правителството на Борисов и Пеевски, което беше водено от Желязков. Така че това трябва ясно да го разграничаваме, документирано е, опитът всички да бъдем пришити към едно и също прегрешение всъщност не е коректен. И второто, което искам да кажа, ако колегите действително правят това, което трябва да се случва, то тогава те би трябвало да прекратят увеличаването на дълга спрямо брутния вътрешен продукт“, призова той.

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По темата за кмета на Варна Благомир Коцев Денков заяви, че случаят показва проблеми в управлението на общините. „Благомир Коцев, всъщност това, което виждаме, е една илюстрация на управлението на общините там, където икономическите мнозинства са превзели финансовите потоци. Варна е един от примерите, за съжаление има и други примери. Както се казва, политиката е изкуство на възможното. Това, което Благомир Коцев се опитва в тази трудна среда, е да успее да си свърши работата. И нека ясно да кажем, протестът, който всъщност се реализира и тази година, и миналата година, е, че един кмет, когато е избран от хората, те са тези, които би трябвало да го махнат, а не с процедурни хватки, които илюстрират пък проблемите в нашата система“, каза бившият премиер.

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На въпрос дали „Продължаваме промяната“ ще подкрепи Коцев за втори мандат, Денков посочи, че първо самият кмет трябва да обяви намеренията си.

Денков коментира избора на парламентарната квота на Висшия съдебен съвет и постигнатото съгласие между парламентарните сили. Той отхвърли определенията за „сглобка“ и „сделка“ и обясни, че подобен подход би довел до абсурдни заключения и за други общи решения в парламента. „Аз ще използвам случая за тази злоупотреба с обвинението със сглобка. По тази логика тя много често се използва и в пленарна зала, и от журналистите. Днес с тази декларация, за която се събрахме всички, всички я подкрепихме, по тази логика от днес ние всички сме в една парламентарна сглобка. Това е пълна глупост, казано по този начин. Аз показвам абсурда, когато се разсъждава по този начин“, каза той.

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Според Денков основният смисъл на избора е възстановяването на доверието в правосъдната система. Той заяви, че тя от години не осигурява справедливост и трябва да бъде променена. Денков определи постигнатото съгласие като важна, но трудна стъпка. Той подчерта, че процедурата е включвала номинации от граждански и професионални организации, конкурс и разговори между депутатите.

Денков разкритикува заявената от правителството позиция за участието на България в европейската помощ за Украйна.

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