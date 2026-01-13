Мерц отброява "последните дни" на иранския режим, Техеран го обвини (ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви на 13 януари, че управляващата система в Иран, изглежда, е близо до края си. Той добави, че разчитането на насилие показва загуба на легитимност. Точно това се случва - нови данни, анализирани от независимата медия Iran International, базирана в Лондон, сочат към евентуално убийство на цели 12 000 души от страна на силите за сигурност, и то само в рамките на два дни от продължаващите вече трета седмица демонстрации. Появяват се и редица видеа и снимки от ирански градове, които потвърждават мащаба на репресиите.

„Предполагам, че сега сме свидетели на последните дни и седмици на този режим“, заяви Мерц по време на посещение в Индия. „Когато един режим може да поддържа властта си само чрез насилие, тогава той фактически е в края си. Населението сега се бунтува срещу този режим".

German Chancellor Friedrich Merz said on Tuesday that Iran’s ruling system appears to be nearing its end, adding that reliance on violence shows a loss of legitimacy. pic.twitter.com/Y996gBFOvV — Iran International English (@IranIntl_En) January 13, 2026

Иран обвини Германия в "незаконна намеса"

Иранският външен министър Абас Арагчи след това разкритикува Германия и обвини Берлин в липса на достоверност по отношение на правата на човека и „незаконна намеса“ в региона.

В обръщение към германското правителство Арагчи написа в X: „Направете ни услуга на всички: проявете малко срам. Още по-добре, Германия трябва да прекрати незаконната си намеса в нашия регион, включително подкрепата си за геноцид и тероризъм".

