Тръмп към иранците: "Превземете институциите! Помощта идва" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви на 13 януари, че е отменил всички срещи с ирански официални лица на фона на бруталните репресии на режима срещу протестиращите. От профила си в Truth Social той се обърна към иранците с думите, че „помощта е на път“. Това е пореден сигнал от страна на републиканеца, че може да има нови удари срещу Ислямската република, след като той няколко пъти повтори как страната ще бъде поразена "силно" от САЩ, ако властта убива протестиращи.

Точно това се случва - нови данни, анализирани от независимата медия Iran International, базирана в Лондон, сочат към евентуално убийство на цели 12 000 души, и то само в рамките на два дни от продължаващите вече трета седмица демонстрации. Появяват се и редица видеа и снимки от ирански градове, които потвърждават мащаба на репресиите: Ужасът в Иран: Хиляди тела на протестиращи в хладилни камиони, множат се данните за огромен брой жертви (ВИДЕО 18+).

A large crowd at Tehran’s Behesht-e Zahra cemetery is seen receiving the shrouded bodies of loved ones, chanting “With honor!” and “Death to Khamenei.”



Iranian sources report thousands killed and many more wounded in the regime’s violent crackdown on nationwide protests. pic.twitter.com/7Tapwy1Mmz — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 13, 2026

"Превземете вашите институции", зове Тръмп

„Ирански патриоти, ПРОДЪЛЖАВАЙТЕ ДА ПРОТЕСТИРАТЕ – ПРЕВЗЕМЕТЕ ВАШИТЕ ИНСТИТУЦИИ!!! Запишете имената на убийците и насилниците. Те ще платят висока цена“, написа Тръмп в публикацията в профила си в Truth Social.

„Отмених всички срещи с ирански официални лица, докато безсмисленото убиване на протестиращи не СПРЕ. ПОМОЩТА Е НА ПЪТ. MIGA [Make Iran Great Again]!!!“, добави той.

Според американски медии на Тръмп са му били представени конкретни планове за военни удари по Иран и самият той публично не изключва такава намеса. През юни 2025 г. САЩ бомбардираха основните ядрени обекти на Ислямската република - във Фордо, Натанз и Исфахан, намесвайки се решително в 12-дневната война между Иран и Израел.

По-рано днес САЩ издадоха предупреждение към гражданите си да напуснат Иран, каквото последно имаше точно преди ударите от юни миналата година.

