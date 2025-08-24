Референдумът се провали: Тайван няма да отваря повторно последната си АЕЦ

Референдумът за повторно отваряне на последната атомна електроцентрала в Тайван не успя да достигне законовия праг, за да бъде валиден, въпреки че президентът заяви, че островът може да се върне към технологията в бъдеще, ако стандартите за безопасност се подобрят. Става въпрос за АЕЦ "Мааншан", която беше затворена през май тази година, тъй като правителството премина към възобновяеми енергийни източници, предаде британското издание "Гардиън".

Референдумът

Плебисцитът в събота, подкрепен от опозицията, попита дали електроцентралата „Мааншан“ трябва да бъде отворена отново, ако бъде „потвърдено“, че няма проблеми с безопасността.

Тайван и ядрената енергетика

Припомняме, че в Тайван са чувствителни на тема атомни електроцентрали. На ядрената енергетика там се гледа с безпокойство след аварията в японската АЕЦ "Фукушима".

През март 2013 г. 200 000 души взеха участие в антиядрени протести.

През 2013 година там имаше бой в парламента заради референдум, свързан с атомна централа. Ставаше въпрос за завършване строителството на четвъртата АЕЦ на страната.

Спорната централа беше известна като Nuke 4. Опозиционната Демократична прогресивна партия беше твърдо против пускането й в експлоатация. ОЩЕ: Бой в парламента в Тайван заради АЕЦ