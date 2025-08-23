Войната в Украйна:

Нови рестрикции: Турция наложи редица забрани на Израел

Турция е наложила забрана за морския трафик, свързан с Израел. Oсвен това турската държава е забранила на плавателни съдове под израелски флаг или собственост на Израел да влизат в турски пристанища, както и на кораби под турски флаг да плават до Израел, съобщават местните медии. Според източници, запознати с въпроса, цитирани от телевизионния канал NTV, ограниченията обхващат свързани с Израел товари, включително претоварване на контейнери, което означава, че никакви стоки, предназначени за или идващи от Израел, няма да бъдат обработвани в турските пристанища.

Забраните

Статия в Газете оксижен цитира информация на Ройтерс, според която турските пристанищни власти са започнали неофициално да изискват писма от корабните агенти, в които се посочва, че корабите нямат връзки с Израел и не превозват военни или опасни товари, предназначени за страната.

В публикацията се посочва, че според източници, говорили с Ройтерс, пристанищните власти са инструктирали устно агентите да предоставят писмени гаранции по този въпрос. Отбелязва се още, че Министерството на транспорта на Турция все още не е отговорило на искане на Ройтерс за коментар по темата.

Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
