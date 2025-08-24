Израел бомбардира столицата на Йемен (ВИДЕО)

В неделя, 24 август, израелската армия заяви, че е бомбардирала няколко обекта в и около йеменската столица Сана, която е под контрола на бунта на хусите, съобщи уважавания френски всекидневник Le Monde, Ударите бяха извършени в отговор на многократните атаки на терористичния режим на хусите срещу държавата Израел и нейните цивилни “, написа армията в съобщение, публикувано в Telegram в средата на следобеда.

Целите на ударите

Военна зона близо до президентския дворец, две електроцентрали и склад за въглеводороди са сред целите, споменати от Израел. Няколко видеоклипа от тези места, разпространявани в социалните медии от ранния неделен следобед, показват големи експлозии там.

„Използването на тези съоръжения представлява допълнително доказателство за това как режимът на хутите използва гражданска инфраструктура за военни цели “, заяви израелската армия.

Кадри, потвърдени от "Ал Джазира", показват стълбове от огън и дим, издигащи се над Сана след израелските удари.

Israeli jets have bombed Yemen's capital Sanaa, targeting power stations near the presidential palace.



Videos show a huge fireball and smoke cloud rising into the sky. It comes two days after the Houthis fired a ballistic missile toward Israel. pic.twitter.com/buIBVQAyX3 — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 24, 2025

Източник от силите за сигурност на хусите заяви пред Agence France-Presse, че атаката е била насочена към „сградата на общинската служба за сигурност в центъра на Сана".

Според телевизия Ал-Масира, медийното издание на подкрепяната от Иран бунтовническа групировка, „няколко удара са били насочени към бензиностанция на петролна компания на улица Ал-Ситин“ и „електроцентрала“ в южна Сана, която вече беше бомбардирана от Израел преди седмица.

Отговорът на хутите

Хусите бързо повториха в неделя, че израелските атаки няма да възпрат военните операции на групировката в подкрепа на палестинците.

Междувременно Министерството на здравеопазването на хутите съобщи за двама загинали и 35 ранени при израелските удари. ОЩЕ: Израел удари енергийна инфраструктура, използвана от хутите в Йемен